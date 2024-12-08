82 شهيدا و2000 معتقل بالقدس في 14 شهرا

أفادت معطيات نشرتها محافظة القدس الفلسطينية، الأحد، باستشهاد ما مجموعه 82 فلسطينيا بالمحافظة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل 14 شهرا.

وأشارت المعطيات للفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بإصابة 282 مواطنا برصاص الاحتلال خلال الفترة ذاتها، وتسجيل نحو ألفي حالة اعتقال، ونحو 111 حالة حبس منزلي.

على صعيد اقتحامات الأقصى، ذكرت أن 64 ألفا و869 مستوطنا شاركوا في اقتحامات المسجد خلال الفترة ذاتها، وفي المقابل صدور 124 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس.

واليوم، ذكرت المحافظة أن 153 مستوطنا شاركوا في اقتحام المسجد الأقصى على شكل مجموعات قبل وبعد الظهر "بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأفادت معطيات المحافظة بأن عدد عمليات الهدم في أنحاء المحافظة بلغ 402 خلال الفترة نفسها، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال وزعت اليوم الأحد إخطارات هدم في أحياء بلدتي سلوان وجبل المكبر.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة فرض الاحتلال قيودا مشددة على مدينة القدس المحتلة، وقيّد حركة سكانها، وكثف اقتحامه البلدات والأحياء المقدسية.