المعارضة السورية المسلحة: تحرير كامل مدينة حمص

قالت المعارضة السورية المسلحة إنها نجحت في تحرير كامل مدينة حمص، وذلك بعد أيام قليلة من سيطرتها على مدينتي حلب وحماة واستكمالها السيطرة على محافظة إدلب.

وأكدت المعارضة أنها بذلك نجحت في تحرير 4 مدن خلال 24 ساعة، وهي درعا والقنيطرة والسويداء وحمص.

وقالت المعارضة إن عيونها "ترقب العاصمة دمشق"، وإن عملياتها مستمرة "لتحرير كامل ريف دمشق".

كما أعلنت المعارضة السورية المسلحة أنها سيطرت الليلة على مدينة القصير بريف حمص على الحدود مع لبنان.

وقبيل منتصف ليلة السبت/الأحد، قالت المعارضة السورية إنها بدأت التوغل في مدينة حمص، ثم أكدت أنها تمشط أحياء المدينة بعد انسحاب قوات النظام منها.

وأظهرت صور من حمص احتفالات وسط المدينة بعد دخول المعارضة المسلحة وانسحاب قوات النظام، في حين أكدت المعارضة أنها تمكنت من تحرير أكثر من 3500 سجين من سجن حمص العسكري.

من جانبه، أكد القائد في غرفة العمليات للمعارضة أحمد الشرع (الملقب بالجولاني) أن المعارضة تعيش حاليا اللحظات الأخيرة لتحرير المدينة.

وفي رسالة طمأنة، أكد الجولاني أنه يجب منح الأمان لمن يترك سلاحه.

في الأثناء، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ضابط في الجيش السوري قوله إن عشرات المقاتلين من قوة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية فروا من مدينة حمص السورية بعد اتخاذ قرار مع الجيش السوري بأنه لم يعد من الممكن الدفاع عن المدينة.