السعودية تدعم سوريا وتدعو لعدم التدخل في شؤونها

أكدت السعودية اليوم الأحد "وقوفها إلى جانب الشعب السوري وخياراته في هذه المرحلة المفصلية" من تاريخ البلاد، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب السوريين، وعدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها على منصة إكس، "نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا.. وندعو إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها بما يحميها من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام".

وأضافت "نؤكد دعمنا لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها".

وأردفت "تابعنا التطورات المتسارعة في سوريا الشقيقة، ونعرب عن ارتياحنا للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها".

#بيان | تابعت المملكة العربية السعودية التطورات المتسارعة في سوريا الشقيقة، وتعرب المملكة عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها. pic.twitter.com/OjYlM8PmiE — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 8, 2024

كما دعت الخارجية السعودية المجتمع الدولي "للوقوف إلى جانب الشعب السوري والتعاون معه في كل ما يخدم سوريا، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومساندة سوريا في هذه المرحلة بالغة الأهمية لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري الشقيق خلال سنين طويلة راح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء والملايين من النازحين والمهجرين، وعاثت خلالها في سوريا المليشيات الأجنبية الدخيلة لفرض أجندات خارجية على الشعب السوري".

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وأضافت "آن الأوان لينعم الشعب السوري الشقيق بالحياة الكريمة التي يستحقها، وأن يساهم بجميع مكوناته في رسم مستقبل زاهر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تعود لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي".

يشار إلى أن المعارضة السورية المسلحة أعلنت، اليوم الأحد، سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، ودخول قواتها إلى العاصمة دمشق تتويجا لسلسلة من الانتصارات الخاطفة التي حققتها في الأيام الماضية.