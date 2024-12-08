الجزيرة تبث من وسط دمشق لأول مرة منذ الثورة السورية

دخلت قناة الجزيرة وسط العاصمة السورية دمشق، وبثت من داخلها لأول مرة منذ الثورة السورية عام 2011، وذلك بعد أن أسقطت قوات المعارضة المسلحة نظام بشار الأسد.

ورصدت قناة الجزيرة الأوضاع الراهنة في ساحة الأمويين وسط دمشق، ونقلت فرحة واحتفالات المواطنين بإسقاط نظام بشار الأسد.

وسقط فجر اليوم نظام بشار الأسد، إثر فقدانه السيطرة على العاصمة دمشق ودخولها في قبضة فصائل المعارضة السورية المسلحة.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب.

واستطاعت قوات المعارضة بعد ذلك فرض سيطرتها على حلب وإدلب وحماة ودرعا ومن ثم السويداء وحمص، وأخيرا دمشق.