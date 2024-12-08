التلفزيون السوري يبث مقطعا يعلن سقوط بشار الأسد

بث التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الأحد، مقطعا مصورا للمعارضة السورية أعلنت فيه إسقاط نظام بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون.

وسقط فجر اليوم نظام بشار الأسد، إثر فقدانه السيطرة على العاصمة دمشق ودخولها في قبضة فصائل المعارضة السورية المسلحة.

وبث التلفزيون الرسمي السوري مقطعا مصورا أدلت فيه مجموعة من المعارضين ببيان بعد سقوط النظام.

وأشار المقطع إلى أنه تم إسقاط بشار الأسد وجرى إطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون.

ودعا كافة المعارضين والمواطنين إلى حماية مؤسسات الدولة السورية الحرة، وأضاف "عاشت سوريا حرة لكل السوريين".

مشاهد للحظة إعلان سقوط نظام الأسد والسيطرة على دمشق على التلفزيون السوري.

وتظهر المشاهد مدنيين وهم يعلنون السيطرة على العاصمة وإطلاق سراح المساجين في سجن صيدنايا، ويطالبون الشعب بحماية الممتلكات العامة والخاصة.#فيديو pic.twitter.com/RDtjkC6SAw — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 8, 2024

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب.

واستطاعت قوات المعارضة بعد ذلك فرض سيطرتها على حلب وإدلب وحماة ودرعا ومن ثم السويداء وحمص، وأخيرا دمشق.