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التلفزيون السوري يبث مقطعا يعلن سقوط بشار الأسد

لحظة إعلان نهاية نظام بشار الاسد على التلفزيون الحكومي السوري- الصورة من التلفزيون السوري
لحظة إعلان نهاية نظام بشار الأسد على التلفزيون السوري الرسمي (التلفزيون السوري)
8/12/2024

بث التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الأحد، مقطعا مصورا للمعارضة السورية أعلنت فيه إسقاط نظام بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون.

وسقط فجر اليوم نظام بشار الأسد، إثر فقدانه السيطرة على العاصمة دمشق ودخولها في قبضة فصائل المعارضة السورية المسلحة.

وبث التلفزيون الرسمي السوري مقطعا مصورا أدلت فيه مجموعة من المعارضين ببيان بعد سقوط النظام.

وأشار المقطع إلى أنه تم إسقاط بشار الأسد وجرى إطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون.

ودعا كافة المعارضين والمواطنين إلى حماية مؤسسات الدولة السورية الحرة، وأضاف "عاشت سوريا حرة لكل السوريين".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب.

واستطاعت قوات المعارضة بعد ذلك فرض سيطرتها على حلب وإدلب وحماة ودرعا ومن ثم السويداء وحمص، وأخيرا دمشق.

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المصدر : وكالات

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