الاحتلال يكثف نسف المباني برفح والقسام تستهدفه بجباليا

كثف جيش الاحتلال عمليات نسف المباني السكنية في رفح جنوبي قطاع غزة وقصفه مناطق عدة مخلفا شهداء وجرحى، في حين جددت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهداف قوات الاحتلال ودباباته في مخيم جباليا.

وتركز نسف الاحتلال للمباني السكنية في رفح، لا سيما في حي الجنينة شرقي المدينة وسط إطلاق قنابل ضوئية في أجواء الحي.

وقد أفادت وزارة الصحة بغزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 44 شهيدا و74 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44 ألفا و708 شهداء، بالإضافة إلى 106 آلاف و50 مصابا منذ بدء الحرب.

كما أكدت وزارة الصحة أن جيش الاحتلال استهدف المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة 6 مرضى، أحدهم بجراح خطيرة.

وطالبت الوزارة بالحماية الدولية للمستشفيات والمرضى والموظفين الطبيين، وتأمين ممرات آمنة من وإلى المستشفيات، وتزويد المستشفيات بالإمدادات الطبية والوقود والإجلاء الآمن للجرحى.

غارات عنيفة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/M8ez9SoXV3 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 8, 2024

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غارات متفرقة

أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بوصول 5 شهداء، بينهم طفلان وسيدة، وعدد من الإصابات جراء قصف طائرة مروحية إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة المشاعلة جنوب غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مروحية إسرائيلية شقة سكنية تعود لعائلة الغفري قرب مسجد اليرموك وسط المدينة، وفق مسعفين فلسطينيين.

وقال شهود عيان إن الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في منطقتي التوام والصفطاوي بمدينة غزة أطلقت النار بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين، في حين استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي محيط منطقة الكرامة شمال غرب المدينة بعدة صواريخ.

الاحتلال يستهدف مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، بقذيفة مدفعية. pic.twitter.com/XUeazTqPKk — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 8, 2024

كما أفاد مصدر طبي بانقطاع إمدادات المياه والأكسجين منذ أمس السبت عن مستشفى "كمال عدوان" نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأكد الدكتور أحمد الفرا، مدير مستشفى التحرير للأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي، أن قوات الاحتلال تمنع دخول حليب الأطفال منذ 3 أشهر، مما أدى إلى أزمة حادة في توفيره بعد نفاده من الأسواق.

وأشار الفرا إلى خطورة عدم توفر الحليب والتراكيب الخاصة، سواء في المستشفيات أو الصيدليات، حيث يعتمد الأطفال، لا سيما الرضع، بشكل حيوي على هذا المصدر الغذائي.

عمليات القسام

أفادت كتائب القسام بأنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105″، في حارة الدقعة قرب الفاخورة بمخيم جباليا شمال القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت تدمير ناقلة جند للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام -في بيان- إن عناصرها دمروا ناقلة الجند بعبوة شواظ، مما أدى إلى مقتل وإصابة طاقمها، في محيط الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح.

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من جهتها، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بقذائف الهاون محاضن آليات وجنود جيش الاحتلال في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

ويأتي ذلك، بينما يواصل جيش الاحتلال حربه على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.