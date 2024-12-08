الاحتلال يقتحم مناطق بالضفة ويعتقل 3 فلسطينيين

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق فلسطينية بالضفة الغربية مساء السبت، حيث اعتقل 3 فلسطينيين، كما أحرق مستوطنون إسرائيليون خيمة في محافظة بيت لحم.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحم الاحتلال قرية النبي صالح شمال غرب رام الله واعتقل شابا فلسطينيا، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت وتحليق لطائرة مسيرة.

كما اقتحم الاحتلال قرى مسافر يطا الواقعة جنوب مدينة الخليل، واعتقل شقيقين فلسطينيين بعد الاعتداء عليهما بالضرب.

وفي جنوب الضفة أيضا، اقتحم جيش الاحتلال بلدة الخضر، جنوب مدينة بيت لحم، وأطلق قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات، كما أقدم مستوطنون إسرائيليون على إحراق خيمة لمواطنين فلسطينيين في منطقة الأبيض بقرية المِنيا.

وفي شمال الضفة الغربية، اقتحم الاحتلال مدينة قلقيلية وعدة قرى بمحافظة طولكرم دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

اعتداءات وهجمات

وبالموازاة مع حرب الإبادة التي تشنها على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعدت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، الاعتداءات والهجمات على الفلسطينيين بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن مقتل 807 فلسطينيين، وإصابة نحو 6450، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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في حين خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة، التي تتواصل بدعم أميركي لليوم الـ429 على التوالي، أكثر من 150 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وكان عسكريان إسرائيليان قد أصيبا السبت، أحدهما بجروح خطيرة جراء عملية دهس وقعت قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن منفذ عملية الدهس لاذ بالفرار، في حين أغلقت قوات الاحتلال الطرق في المنطقة، وفرضت طوقا عسكريا على مدينة الخليل، ومشطت المنطقة بحثا عنه.