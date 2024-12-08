أوكرانيا تنشر بيانات عن خسائر الروس منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، إلى نحو 753 ألفا و370 جنديا، بينهم 1460 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 9519 دبابة، منها 5 دبابات أمس السبت، و19 ألفا و571 مركبة قتالية مدرعة، و21 ألفا و58 نظام مدفعية، و1253 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1023 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و20 ألفا و71 طائرة مسيرة، و2855 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و30 ألفا و965 من المركبات وخزانات الوقود، و3635 من وحدات المعدات الخاصة.

ولم تعلق روسيا بعد على هذه الأرقام والبيانات، في حين يتعذر التحقق منها من مصدر مستقل.