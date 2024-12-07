مقتل 6 جنود باكستانيين و22 مسلحا في اشتباكات قرب الحدود الأفغانية

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 6 من جنوده و22 مسلحا في اشتباكات في منطقة شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية اليوم السبت، حيث كثف مسلحون هجماتهم على قوات الأمن في المنطقة.

وأضاف بيان للجيش أن الاشتباكات وقعت في 3 مناطق بعد أن نفذ الجنود عمليات تستند إلى معلومات مخابراتية في وزيرستان ومناطق مجاورة لها.

وقال الجيش إن الجنود تبادلوا "إطلاق نار كثيفا" مع المسلحين في قاعدة عسكرية في منطقة ثال بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، دون تحديد هوية المهاجمين.

وقالت حركة طالبان الباكستانية إن مقاتليها قتلوا الجنود باقتحام نقطة تفتيش أمنية. لكنها لم تذكر عدد المسلحين الذين قتلوا في الاشتباكات.

وزادت حركة طالبان الباكستانية من وتيرة هجماتها في الأشهر القليلة الماضية، واستهدفت في أغلب الأحيان أفراد قوات الأمن.

وتستهدف الجماعات المسلحة والانفصالية بانتظام الجيش والشرطة على طول الحدود الجبلية مع أفغانستان. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل ما لا يقل عن 20 جنديا في حوادث منفصلة خلال أقل من 24 ساعة في الإقليم.

وتبنت حركة طالبان الباكستانية، إحدى هذه الهجمات، والتي أسفرت عن مقتل 8 جنود و9 مسلحين. وبعد ساعات، أعلنت جماعة "حافظ جول بهادور" المسلحة مسؤوليتها عن هجوم انتحاري على نقطة تفتيش في إقليم خيبر بختونخوا أسفر عن مقتل 12 جنديًا.

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كما أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن هجوم في أواخر أكتوبر/تشرين الأول أسفر عن مقتل 10 من رجال الشرطة عند نقطة تفتيش في خيبر بختونخوا.