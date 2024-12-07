مغردون: "إعادة الانتشار والتموضع = الاحتفاظ بحق الرد" لدى النظام السوري

منذ أن أطلقت المعارضة السورية المسلحة عمليتها العسكرية تحت اسم ردع العدوان منذ 10 أيام، كان الجيش السوري يعلن في بياناته عن عملية إعادة انتشار وتموضع لقواته، وكان أبرز هذه البيانات بعد أن حررت قوات ردع العدوان مدينة حماة، حينها أعلن الجيش الانسحاب وإعادة الانتشار خارج المدينة بدعوى حماية المدنيين.

واليوم أعادت وزارة الدفاع السورية استخدام العبارة نفسها في بياناتها حول تنفيذ قواتها في درعا والسويداء عملية إعادة انتشار وتموضع، وفي بيان آخر قالت إن وحداتها في المنطقة الجنوبية تنفذ إعادة تموضع وانتشار تبعا للخطط والأوامر العسكرية.

ومع إعادة الجيش السوري لتموضع قواته، أعلنت المعارضة السورية المسلحة أنها بدأت مرحلة "تطويق" دمشق، مشيرة إلى أن بضعة كيلومترات تفصلها عن العاصمة، بينما نفت وزارة الدفاع انسحاب الجيش من مناطق محيطة بالعاصمة، وفي حين أحكمت المعارضة سيطرتها على درعا والسويداء والقنيطرة، لا تزال الاشتباكات تتواصل في حمص.

إذ أظهرت مقاطع فيديو سيطرة المعارضة السورية على مدينة درعا ومدن وبلدات في ريف المحافظة.

انتفاضة مسلحة من داخل مدينة درعا جنوب سوريا، الثوار رفعوا علم الثورة فوق المسجد العمري وسيطروا على المعبر الحدودي مع الأردن وعدد من المواقع داخل المدينة وريفها pic.twitter.com/Mie6ixDwZ7 — الرادع المغربي 🇲🇦🔻🇵🇸 (@Rd_fas1) December 6, 2024

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كما أظهرت مقاطع أخرى سيطرة فصائل مسلحة على مدينة السويداء وطرد قوات النظام منها.

ولفت الاستخدام المتكرر من وزارة الدفاع السورية لعبارة "إعادة الانتشار والتموضع" انتباه جمهور منصات التواصل الذين بدؤوا بالتعليق على هذا المصطلح بين السخرية وبين من اعتبره تكتيكا عسكريا يستخدم في المعارك والحرب.

الاحتفاظ بحق الرد = إعادة انتشار وتموضع — Ahmad Alshame ⚪ (@ahmadal_shame) December 7, 2024

وسخر مغردون من استخدام وزارة الدفاع السورية هذه المصطلح، وقالوا إن "الاحتفاظ بحق الرد = إعادة انتشار وتموضع"، وأضاف هؤلاء أن الجيش السوري من أول يوم من المعركة وكل يوم عنده إعادة انتشار حرفيا.

انسحاب وإعادة انتشار غير مفهوم هل هذه انسحابات لها دلالة هل خطة هل صفقة غير مفهوم الوضع اذا لم تقاتل اليوم لن تقاتل غدا — Abdel malek (@malekmaalem652) December 7, 2024

ورأى بعضهم أن استخدام الجيش السوري لعبارة "إعادة انتشار" بأنه مصطلح زئبقي لكنه في الحقيقة يرمز إلى الانسحاب الجبري.

واستغرب آخرون من هذا الانتشار والتموضع بالقول "مع ترك الآليات العسكرية للثوار لأول مرة نسمع عن هكذا تكتيك عسكري أي أن النظام ساقط".

في المقابل، قال بعض المغردين إن إعادة الانتشار والتموضع تعني انسحابا من نقاط مختلفة ضعيفة وتركيز القوة في تجمعات كبيرة خارج المدن خاصة بعد ترميمها وإعادة إعمارها بعد الحرب المدمرة، بينما يتجمع الجيش حول المدن "الأرياف" وفي المناطق ذات الخلفية المؤيدة للدولة بالدرجة الأولى.