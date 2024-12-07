شهداء في غزة وتحذيرات أممية من مجاعة بشمال القطاع

ذكرت مصادر طبية للجزيرة أن 34 شهيدا سقطوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة بالقطاع منذ فجر اليوم. ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف مبانٍ سكنية في بيت لاهيا ومنطقة المشروع، كما سمعت انفجارات ضخمة ناتجة عن عمليات أخرى لنسف مبان في مخيم جباليا. وذكر مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

وعلى الصعيد الإنساني، حذر نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو -في حديث للجزيرة- من مجاعة متوقعة بشمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن البرنامج غير قادر على الوصول إلى المنكوبين في شمال غزة.

وقال سكاو إن الأطفال يموتون جوعا في شمال قطاع غزة بسبب عدم وجود الغذاء.

وشدد على وجوب تأمين مسارات توزيع المساعدات في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك نهبا لشاحنات المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة.

وأكد سكاو أن برنامج الأغذية يحاول إيجاد مسارات لتوزيع المساعدات في قطاع غزة.

#صور | تشييع 5 شهداء من داخل مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/LfwNGJUSav — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 7, 2024

إطلاق سراح معتقلين

على صعيد متصل، أعلن مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 18 أسيرا من سكان شمال غزة كان الاحتلال قد أسرهم في العملية العسكرية المستمرة في جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة ووصلوا إلى المستشفى الأوروبي لتلقي العلاج.

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وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة على مرأى ومسمع العالم أجمع، خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.