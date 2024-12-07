شهداء بغزة والاحتلال ينسف مباني سكنية شمال وجنوب القطاع

استشهد عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ صباح السبت، وسط استمرار الغارات ضمن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 14 شهرا.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

كما استشهد 3 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة أحمد شوقي بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وفي شمال قطاع غزة، قال المصدر ذاته إن طفلة فلسطينية استشهدت في قصف إسرائيلي على مشروع بيت لاهيا.

حيث استهدف قصف مدفعي وجوي إسرائيلي محيط دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف مبانٍ سكنية في بيت لاهيا ومنطقة المشروع، كما سمعت انفجارات ضخمة ناتجة عن عمليات أخرى لنسف مبان في مخيم جباليا.

قصف ونسف برفح

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين في قصف طائرة إسرائيلية قرب الملعب البلدي على شاطئ البحر غرب المدينة.

وحول ذلك، أعلن الدفاع المدني عن انتشال جثمان فلسطيني كانت طائرة إسرائيلية استهدفته قرب الملعب البلدي، في حين قال مصدر طبي في مستشفى ناصر، إن فلسطينيا آخر استشهد في الاستهداف ذاته قرب الملعب البلدي غرب رفح.

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كما قصفت طائرة إسرائيلية مسيرة منطقة خربة العدس شمال رفح، مما أسفر عن استشهاد آخر.

وفي السياق، قال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف مبانٍ سكنية في حي الجنينة شرق مدينة رفح، وسط قصف مدفعي متواصل على أنحاء مختلفة من المدينة.

#صور | تشييع 5 شهداء من داخل مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/LfwNGJUSav — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 7, 2024

إطلاق نار وسط القطاع

وأطلقت الآليات والدبابات الإسرائيلية النار بشكل متواصل شرق بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس.

أما في المحافظة الوسطى، فقد شهدت منطقة جنوب شرق مخيم المغازي قصفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية، كما وقع إطلاق نار كثيف شرق مخيم البريج، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية في محيط منطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات.

وأشار الشهود إلى إطلاق الزوارق الحربية البحرية النار باتجاه المنطقة الغربية من مخيم النصيرات.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة -على مرأى ومسمع العالم أجمع- خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.