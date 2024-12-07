مسؤولون إسرائيليون كبار: انهيار نظام الأسد قد يغير واقع الشرق الأوسط

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن انهيار نظام بشار الأسد تحول دراماتيكي قد يغير واقع الشرق الأوسط، مشيرة إلى هروب جماعي لجنود النظام السوري.

وأضافت المصادر ذاتها أن تل أبيب تستعد لانهيار كامل لنظام الأسد، حيث تحدث المسؤولون الإسرائيليون عن رصد هروب جماعي لجنود النظام في جميع أنحاء سوريا.

واعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن نظام الأسد فقد سيطرته على الحدود مع إسرائيل، والتي تخضع لسيطرة شبه كاملة من قوات المعارضة.

كما قالوا إن حزب الله أرسل قوة رمزية إلى سوريا، لكنها -حسبهم- لن تستطيع مساعدة الأسد، وأشارت مصادر أمنية إسرائيلية إلى أنها لا تلحظ تدخلا ملموسا من إيران أو روسيا أو حزب الله في سوريا.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة معاريف عن مصادر استخباراتية إسرائيلية قولها إن هناك احتمالا كبيرا لسقوط النظام السوري في دمشق بعد التقدم المفاجئ لقوات المعارضة المسلحة.

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست قالت إنه في خطوة غير معتادة، أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيزات جوية وبرية في مرتفعات الجولان.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإعلان جاء بسبب الصراع الداخلي المستمر في سوريا، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي الذي ينتشر على طول الحدود ويراقب التطورات قال، في بيان أمس الجمعة، إنه مستعد لجميع السيناريوهات الهجومية والدفاعية.

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كما هاجم الجيش الإسرائيلي مخازن أسلحة كيميائية في سوريا أمس الجمعة، إذ قالت القناة 12 الإسرائيلية إن هجوم الجيش على مخازن الأسلحة جاء "خشية وصول المتمردين إليها".