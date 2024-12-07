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عاجل | سي إن إن عن مسؤول أميركي رفيع: انقلاب منظم على نظام الأسد هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤخر سيطرة المعارضة
7/12/2024-|آخر تحديث: 7/12/202409:16 م (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | سي إن إن عن مسؤول أميركي رفيع: انقلاب منظم على نظام الأسد هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤخر سيطرة المعارضة
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التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة