عاجل | سي إن إن عن مسؤول أميركي رفيع: انقلاب منظم على نظام الأسد هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤخر سيطرة المعارضة

عاجل | سي إن إن عن مسؤول أميركي رفيع: الإجماع الناشئ هو أن سيناريو سقوط نظام الأسد أصبح معقولا على نحو متزايد

عاجل | سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: من غير الواضح إلى أين سيفر الأسد

عاجل | سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: مسؤولون في إدارة بايدن أكدوا أن زوال نظام الأسد ليس أمرا محسوم

عاجل | سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن لم تصدر بعد تقييما رسميا بشأن مصير الأسد وهناك اختلاف في الآراء

عاجل | سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: مسؤولون بإدارة بايدن يرون بشكل متزايد إمكانية سقوط نظام الأسد في غضون أيام

التفاصيل بعد قليل..