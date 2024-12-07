ترامب: سوريا ليست معركتنا فلا تتدخلوا

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم السبت إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع في سوريا، موضحا أنه "يبدو أن المعارضة السورية تتحرك بشكل كبير للإطاحة بالأسد".

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "سوريا في حالة من الفوضى، لكنها ليست صديقتنا ويجب ألا يكون للولايات المتحدة أي علاقة بها. هذه ليست معركتنا.. دعها تستمر.. لا تتدخلوا!".

كما ذكر الرئيس الأميركي المنتخب أن روسيا غير قادرة على إيقاف تقدم المعارضة في سوريا بسبب انشغالها في أوكرانيا.

وأضاف ترامب أنه إذا أجبرت روسيا على الخروج من سوريا، فقد يكون ذلك "أفضل شيء يمكن أن يحدث لهم" لأنه "لم تكن هناك فائدة كبيرة لروسيا في سوريا".

وبدا أن تعليقات ترامب تعكس معارضته لوجود نحو 900 جندي أميركي في سوريا، معظمهم في الشمال الشرقي، حيث دعموا تحالفا بقيادة الأكراد السوريين المنضوين تحت ما يعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية".

وأعلن ترامب في عام 2018 خلال ولايته الأولى أنه يريد سحب القوات الأميركية لأنه قال إن تنظيم الدولة الإسلامية على وشك الانهزام.

غير أنه امتنع عن ذلك إذ حذر مستشارون من أن الانسحاب سيترك فراغا لصالح إيران وروسيا.

إعلان

من جهة أخرى، اعتبر ترامب أن "العالم ينقاد إلى شيء من الجنون"، وذلك في مستهل لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس، في أول زيارة خارجية له منذ فوزه في الانتخابات.