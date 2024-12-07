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عاجل | بلومبرغ عن مصادر مطلعة: الأسد مستعد لاتفاق يتيح له التمسك بالمناطق الباقية تحت سيطرته أو ضمان خروجه الآمن
7/12/2024-|آخر تحديث: 7/12/202410:35 م (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | بلومبرغ عن مصادر مطلعة: الأسد مستعد لاتفاق يتيح له التمسك بالمناطق الباقية تحت سيطرته أو ضمان خروجه الآمن
عاجل | بلومبرغ عن مصادر مطلعة: الأسد يقترح سن دستور جديد وإجراء محادثات مع المعارضة السياسية
عاجل | بلومبرغ عن مصدر مطلع: من المحتمل أن يكون الأسد في العاصمة الإيرانية طهران
عاجل | بلومبرغ عن مصادر مطلعة: محاولة أخيرة للأسد للبقاء بالحكم عبر مبادرات غير مباشرة مع واشنطن والرئيس المنتخب ترمب
عاجل | بلومبرغ عن سيرغي ماركوف المستشار السياسي المقرب من الكرملين: الأسد في خطر كبير
عاجل | بلومبرغ عن مصادر مطلعة: بعض المليشيات العراقية المدعومة من طهران عادت إلى بلادها بعد تنازل النظام عن دير الزور
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة