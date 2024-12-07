إعلام إسرائيلي: صفقة التبادل بغزة في طريقها إلى النضج

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة في طريقها إلى النضج، مضيفة أن إرادة حماس للتوصل إلى اتفاق تبدو أكبر مما كانت عليه.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينوي تجديد لقاءاته الأسبوع القادم مع عائلات الأسرى في غزة.

بدوره قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن المفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الخلافات بين الطرفين ليست جوهرية، مشيرا إلى أن قطر تتعاون مع الإدارة الأميركية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الدوحة في نسخته الـ22، بعد نحو شهر من تعليق قطر لوساطتها بسبب "عدم الجدية" من الأطراف.

وقال رئيس الوزراء القطري: "عدنا إلى دورنا في المفاوضات بشأن غزة بعد أن رأينا زخما جديدا بمحادثات وقف إطلاق النار بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأكد أن المأساة الإنسانية في غزة تستمر وتمتد تداعياتها إلى لبنان وسوريا ويجب بذل كل جهد ممكن لوضع حد لها.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أميركي أن هناك تقدما في مفاوضات وقف إطلاق النار في المدة الأخيرة، مضيفا أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب اتفقا على تنسيق الجهود لتحرير الأسرى في غزة.

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من جهته، صرح المسؤول في المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، بأن الوسطاء الدوليين قد استأنفوا الجهود مؤخرا من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 14 شهرا.