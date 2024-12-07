شهيد شمال القدس واعتقالات في الضفة واعتداءات مستوطنين

استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا العسكري، في حين اعتقل الاحتلال 12 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على الشاب طارق غزاونة (27 عاما) من بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها استلمت شهيدا بالعشرينيات من العمر على حاجز قلنديا، بعد أن كان الاحتلال رفض في البداية تسليمه، وتركه ينزف على الأرض.

كما منعت قوات الاحتلال مركبات المواطنين من دخول الحاجز، وأغلقته.

اعتقالات مستمرة

في الأثناء، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، 12 فلسطينيا، بينهم أسرى سابقون، خلال اقتحامه عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك حسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس وطولكرم (شمال) ورام الله (وسط).

أما في سلواد شرق رام الله، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مركزا طبيا، واعتدت على الطاقم الطبي فيه، كما اعتقلت فلسطينيا.

اعتداءات المستوطنين

من جهة أخرى، هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، قرية قريوت جنوب نابلس.

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وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية في قريوت، وسط إطلاق نار على الشبان، الذين تصدوا لهم.

وأضافت أن هجوم المستوطنين -الذين اقتحموا القرية- كان بحماية جيش الاحتلال.

يشار إلى أن قريوت تتعرض لاعتداءات المستعمرين بشكل متكرر، وسط حرق واقتلاع لمئات أشجار الزيتون، والاستيلاء على الأراضي.

وفي يطا، جنوب الخليل، اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم جنوبي الضفة المحتلة.

كما اعتدوا بالضرب على عائلة فلسطينية وكسروا محتويات منزلها، وسرقوا العشرات من رؤوس الأغنام.

كذلك في ترمسعيا، أصيب فلسطيني وتضررت مركبته، أثناء هجوم للمستوطنين على البلدة شرق رام الله.

وقتلت إسرائيل أكثر من 808 فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 11 ألفا و900 فلسطيني من الضفة المحتلة بما فيها القدس، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، في حين تقدر أعداد المعتقلين من غزة بالآلاف.