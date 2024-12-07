سرايا القدس تعرض مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال شرق رفح

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مقطع فيديو تضمن مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد عملية إطلاق قذائف الهاون من قبل أحد المقاتلين، وأظهرت ورقة مكتوب عليها باللغة العربية وبالعبرية "بعد عام من 7 أكتوبر/تشرين الأول وشهرين ما زالت سرايا القدس في الميدان".

وكتب في الورقة أيضا "هل تذكر يا بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) محاولة اغتيالك في معبر رفح البري بوابل من قذائف الهاون.. سرايا القدس لواء رفح".

ويعود مقطع الفيديو الذي بثته سرايا القدس إلى الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ورغم التضييق والحصار الشديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لا تزال فصائل المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المناطق، وتحرص على توثيق عملياتها، وتبث تفاصيلها عبر مقاطع فيديو.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد بثت الخميس الماضي، مشاهد من تنفيذ مقاتليها كمينا ثالثا ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته بمدينة رفح، ضمن عملية الانتقام لرئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.