المحكمة الدستورية في رومانيا تلغي الانتخابات الرئاسية

ألغت المحكمة الدستورية العليا في رومانيا -أمس الجمعة- نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد بعد اتهامات بالتدخل الروسي، وقالت إن العملية برمتها التي كان من المقرر أن تنتهي هذا الأسبوع سيتعين إعادتها.

وقالت المحكمة -في بيان- إن انتخاب رئيس رومانيا سيعاد بالكامل، وستحدد الحكومة موعدا جديدا وجدولا زمنيا للإجراءات اللازمة.

وأضافت أن الحكم صدر ابتغاء لنزاهة الانتخابات ومشروعيتها.

ولفتت المحكمة إلى أن الانتخابات شابتها طوال مدتها وفي كل مراحلها مخالفات وانتهاكات متعددة للتشريعات الانتخابية شوّهت الطابع الحر وصحة تصويت المواطنين.

من جهتها، دعت الولايات المتحدة إلى "عملية ديمقراطية سلمية" في رومانيا، بعد إعلان المحكمة الدستورية إلغاء الانتخابات الرئاسية.

حالة فوضى

كان من المقرر إجراء الجولة الثانية يوم الأحد، وقد بدأ التصويت فيها بالفعل في مراكز الاقتراع بالخارج.

وكان من الممكن أن يواجه كالين جورجيسكو، المرشح اليميني المتطرف المؤيد لروسيا، إيلينا لاسكوني زعيمة تيار الوسط المؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وفي الجولة الأولى، جاء جورجيسكو -الذي يريد إنهاء الدعم الروماني لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية- في المركز الأول، مما أثار تساؤلات عن كيفية حدوث مثل هذه المفاجأة.

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وفوز جورجيسكو كان من الممكن أن ينسف السياسة المؤيدة للغرب في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ويدفعها إلى حزام من الدول في وسط وشرق أوروبا يقودها سياسيون مؤيدون لروسيا، مثل المجر وسلوفاكيا والنمسا.

لكن الحكم الصادر بإلغاء الانتخابات دفع البلاد إلى حالة من الفوضى المؤسسية، لأن ولاية الرئيس الحالي كلاوس يوهانيس تنتهي في 21 ديسمبر/كانون الأول دون أن يتضح بعد الرئيس التالي للدولة بعد هذا التاريخ.

"تدخل روسي"

في الأثناء، رفعت أعلى هيئة أمنية في رومانيا -الأربعاء- السرية عن وثائق جاء فيها أن البلاد كانت هدفا "لهجمات إلكترونية هجينة وعنيفة من روسيا" أثناء الانتخابات.

وفي إحدى الوثائق، قالت وكالة الاستخبارات الرومانية إن جورجيسكو روّجت له على نطاق واسع منصة "تيك توك" عبر حسابات منسقة وخوارزميات توصية وترويج مدفوع.

في حين أعلن جورجيسكو عن عدم إنفاق أي أموال في الحملة.

وقالت الوكالة أيضا إن بيانات الوصول إلى المواقع الرسمية للانتخابات الرومانية نُشرت على منصات جرائم إلكترونية روسية.

وأضافت أن بيانات الدخول ربما تم الحصول عليها من خلال استهداف المستخدمين الشرعيين أو من خلال استغلال الخادم الشرعي الذي يستخدم في التدريب.

ونفت روسيا أي تدخل في الحملات الانتخابية في رومانيا، كما تنفي منصة "تيك توك" منح جورجيسكو معاملة خاصة، قائلة إن حسابه تم تصنيفه على أنه حساب سياسي عومل مثل أي حساب آخر.