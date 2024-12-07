الجولاني: إسقاط النظام قاب قوسين ومن انشق فهو آمن

قال قائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية أحمد الشرع -الملقب بالجولاني- إن "من انشق عن النظام فهو آمن"، مؤكدا أن "إسقاط النظام قاب قوسين أو أدنى".

وأوضح الشرع أن من أعلن انشقاقه عن النظام وسلّم نفسه ووضع سلاحه فهو آمن.

وفي السياق، أكدت المعارضة السورية المسلحة حرصها على حماية جميع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة في سوريا، في ظل استمرار المعارك في حمص والتقدم نحو العاصمة دمشق.

وجاءت تصريحات الشرع في وقت تتسارع فيه التطورات على امتداد الخريطة السورية؛ فبعد إعلان المعارضة المسلحة سيطرتها على مراكز محافظات درعا والسويداء والقنيطرة بالكامل، تصدّر المشهد اليوم اقتراب قوات المعارضة المسلحة من العاصمة دمشق، مع انسحاب الجيش السوري من بلدات عدة في ريفها.

وقبل قليل، قالت المعارضة المسلحة إن قوات النظام انسحبت من مدينة عربين في ريف دمشق بشكل كامل. وأظهرت صور بثتها المعارضة ما قالت إنه احتفال أهالي المدينة.

كما قالت المعارضة المسلحة إن قوات النظام السوري انسحبت من مدينة دوما في ريف دمشق بشكل كامل.

وفي حمص -وسط سوريا- نقلت وكالة رويترز عن مصدر في قوات النظام أن المعارضة المسلحة موجودة داخل المدينة.