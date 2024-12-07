إسرائيل تستعد لاحتمال سقوط النظام السوري

نقلت القناة 14 الإسرائيلية أن تل أبيب تستعد لاحتمال سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وذكرت القناة أنه وفي تطور نادر للغاية، ينعقد المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) 3 مرات خلال 3 أيام (أمس واليوم وغدا).

وأشارت إلى أن إسرائيل تجري الاستعدادات لاحتمال سقوط النظام في سوريا، وكذلك لاحتمال تقدم مسلحي المعارضة وتجاوزهم دمشق وصولا إلى منطقة الحدود في الجولان.

وأوضح مراسل القناة أن الجيش الإسرائيلي بدأ تعزيز قواته في المنطقة، وستضطر إسرائيل لاتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف إذا أصبحت المعارضة السورية المسلحة على بعد كيلومترات قليلة من المستوطنات في الجولان.

وفي السياق ذاته كشف المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه تم نقل جزء من القوات الإسرائيلية إلى منطقة الجولان عقب الأحداث المستجدة في سوريا.

وذكر مراسل موقع والا الاخباري أمير بخبوط أن اللواء 210 يعزز من قواته في الجبهة الشمالية على حدود سوريا ومواقعه بتشكيلات قتالية من الدبابات والمدرعات والمدفعية، ويحضر لكل السيناريوهات المحتملة في سوريا.

ووفقا لبخبوط، فإن الجيش يتحضر برا وبحرا وجوا واستخباراتيا بجمع معلومات واسعة، حيث يسود القلق تل أبيب من انتقال سيطرة المعارضة للجنوب السوري ومعها جهات يمكن أن تكون معادية لإسرائيل.

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وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن تل أبيب تعمل على منع وقوع مخزون الأسلحة التابع للجيش السوري في أيدي المعارضة المسلحة، "خوفا من استخدامها ضدها في المستقبل".