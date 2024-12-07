أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية الإيراني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
7/12/2024
اجتمع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة القطرية، الدوحة، على هامش انعقاد منتدى الدوحة الذي افتتح صباح اليوم.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جهتها، أعلنت الخارجية الإيرانية أن اللقاء تطرق إلى آخر التطورات المتعلقة باستمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والأوضاع في لبنان بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، والتطورات في سوريا.
المصدر : وكالات