أسير إسرائيلي في تسجيل بثته القسام: نتنياهو يجب ألا ينام ولو لدقيقة

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم السبت تسجيلا لأسير إسرائيلي جديد وجّه فيه انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحمّله مسؤولية استمرار احتجاز الأسرى في غزة، كما تحدث عن ظروف احتجازه.

وقال الأسير متان تسانجاوكر، الذي أكد أنه محتجز لدى حماس منذ أكثر من 420 يوما: "سمعت عن خطتك الجديدة لإعادتنا للبيوت، وعن عرضك تقديم 5 ملايين دولار لمن يعيدنا سالمين.. أشعر بإحباط شديد لأنك أثبت أنك لا تعرف أعداءك ولا توجهاتهم، وهذا يعكس فشلك وفشل الحكومة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)".

وأضاف أن الخوف أصبح جزءا من حياته اليومية مضيفا: "الحراس أبلغونا بالتعليمات الجديدة، ونحن خائفون جدا.. أنا وأصدقائي نموت كل يوم ألف مرة، ولا أحد يشعر بنا.. شعب إسرائيل، لا تهملونا نحن ما زلنا أحياء ونريد العودة قبل أن نصاب بالجنون".

ووصف تسانجاوكر معاناته قائلا: "العزلة تقتلنا والظلام مخيف.. من غير المنطقي أن ندفع ثمن أخطاء الحكومة.. آن الأوان لوضع حد لمعاناتنا".

كما وجّه رسالة عاطفية إلى والدته، قال فيها: "أمي، أنا أشاهدك وأسمع نشاطاتك، وأنا سعيد لأنك بخير.. آمل أن أراك قريبا، وأن أجلس معك على طاولة واحدة لآكل وأشرب وأتحدث معك".

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وأوضح الأسير أنه يعيش ظروفا قاسية داخل غزة، حيث قال: "الحياة هنا غير سهلة، فنحن نعيش بأكل قليل، وماء غير صالح للشرب، ودواء محدود.. نحيا مع الفئران والعناكب، ونفتقر لمواد التنظيف، مما أدى إلى إصابتنا بأمراض جلدية وقشرة رأس فلا يوجد حتى صابون".

لا تتركوه ينام

وتابع برسالة إلى الإسرائيليين قائلا: "سكان إسرائيل، عائلتي، أصدقائي، أمي، دادوو، شاني، وجدتي، الحكومة أهملتنا.. أرجو منكم أن تخرجوا للتظاهر أمام بيت رئيس الوزراء، وألا تتركوه ينام ولو لدقيقة.. نحن نعاني، ومن الأجدر أن يعاني هو وعائلته مثلنا".

وأظهر التسجيل حالة من التوتر واليأس تعتري الأسير، الذي طالب بضرورة التحرك السريع لإنهاء معاناته ومعاناة بقية الأسرى، وختم الأسير تسجيله بأسئلة تعكس ألم الأسرى: "لماذا أخذ هذا وقتا طويلا؟ لماذا لا يوجد اتفاق؟ لماذا نحن هنا؟ لا تنسونا".

والاثنين الماضي، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل 33 أسيرا إسرائيليا كانوا محتجزين لديها، إذ قضى معظمهم بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت كتائب القسام بثت منذ أسبوع تسجيلا لأسير إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، تحدث فيها عن معاناته وظروف احتجازه، ووجه رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وفي الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول الماضي بثت القسام كذلك تسجيلات صوتية لـ6 أسرى إسرائيليين كان جيش الاحتلال قد أعلن استعادة جثامينهم مطلع ذات الشهر داخل نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ومن بينهم هيرش غولدبرغ الذي كان يحمل الجنسية الأميركية.

وحمّلت كافة التسجيلات الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو والأجهزة الأمنية والعسكرية مسؤولية ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وطالب كافة الأسرى بضرورة الإسراع بإبرام صفقة تبادل واستمرار المظاهرات الشعبية المطالبة باستعادتهم أحياء.