هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن ستفرج قريبا عن شحنات الأسلحة المتأخرة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أميركي مطلع أن تأخير شحنات الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل قد ينتهي قريبا.

وأضاف المصدر أن هناك احتمالا للإفراج عن شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل، مع العلم أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستفرج عن شحنات الأسلحة هذه بنفسها، حسب قوله.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية إيال زامير الموجود حاليا في الولايات المتحدة أثار قضية تأخير الأسلحة الأميركية مع المسؤولين الأميركيين.

وأوردت أن واشنطن لا تزال تمنع وصول قنابل وزنها طن واحد وجرافات دي 9.

من جهته، قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، جاك لو، إن شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل تتأخر حاليا بسبب الخلاف بشأن طريقة الاستخدام والفجوة في المفهوم الإستراتيجي بين إسرائيل وواشنطن.

وقبل أيام، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "تسعى إلى المضي قدما في صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 680 مليون دولار"، وذلك رغم بدء سريان وقف لإطلاق النار بوساطة أميركية في لبنان.

وقال المسؤول الأميركي إن الصفقة تشمل آلافا من الذخائر الهجومية المزودة بأنظمة توجيه ومئات من القنابل الصغيرة القطر.

إعلان

وفي يونيو/حزيران، ذكرت وكالة رويترز أن واشنطن، أقرب حليف لتل أبيب وأكبر مورد للأسلحة لها، أرسلت أكثر من 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير بزنة ألفي رطل وآلافا من صواريخ هيلفاير لإسرائيل منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تنتهي ولايته في يناير/كانون الثاني المقبل، أيّد بقوة إسرائيل عسكريا ودبلوماسيا منذ هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.