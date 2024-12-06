مسؤول أميركي للجزيرة: سوريا تشهد أخطر وضع منذ 2015

قال مسؤول أميركي إن الوضع في سوريا سيصبح أكثر صعوبة إذا وجد الرئيس السوري بشار الأسد نفسه بحاجة للقتال على الجبهة الجنوبية، مقدّرا أن الأوضاع الحالية هي الأكثر خطورة بالنسبة للنظام السوري منذ عام 2015.

وأضاف في تصريحات للجزيرة أن هناك تقارير بشأن سيطرة المعارضة على مواقع للنظام في الجنوب بعد استدعاء الجيش إلى دمشق، مشيرا إلى أن حزب الله وإيران ليسا في الوضع السابق الذي كان بإمكانهما فيه تقديم المساعدة.

وأكد المسؤول الأميركي أن ما سماها الجهات الفاعلة الأخرى تتخذ خطوات لمحاولة احتواء تداعيات ما يحدث في سوريا عليها، قائلا إنه من غير الواضح معرفة سبب تحرك هيئة تحرير الشام في الوقت الحالي، وإن من الصعب تخيل أن ما يحدث تم التخطيط له بين عشية وضحاها.

وأشار إلى أن التطورات في سوريا "خطيرة للغاية"، وهناك احتمال كبير لحدوث تحولات كبيرة.

كما قال المسؤول الأميركي إن هناك ضربات جوية روسية قليلة على قوات المعارضة.

وكانت المعارضة المسلحة بدأت هجومها الأسبوع الماضي، والذي أطلقت عليه "ردع العدوان"، وأعلنت أن هدف العملية هو تمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم وصد ما سمّته عدوان قوات النظام السوري والفصائل المتحالفة معها.