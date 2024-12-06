عشرات الشهداء في مجازر بغزة والاحتلال يصعد عملياته شمال القطاع

قالت مصادر طبية للجزيرة إن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة أدت إلى استشهاد 63 فلسطينيا 35 منهم شمالي القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن 14 شهيدا وعشرات المصابين سقطوا في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخص وإصابة 3 آخرين في قصف مسيّرة إسرائيلية لفلسطينيين في خربة العدس شمالي رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكد مراسل الجزيرة استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مع تكثيف الاحتلال استهداف وسط القطاع منذ صباح اليوم.

ونشر ناشطون فلسطينيون مشاهد قاسية توثق نقل جرحى في أعقاب قصف إسرائيلي في حي الزيتون حيث يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف.

وفي وقت سابق اليوم استشهد 30 فلسطينيا في قصف قوات الاحتلال محيط مستشفى كمال عدوان الذي اقتحمته مجددا، وأجبرت المرضى والجرحى على مغادرته.

وأكد مراسل الجزيرة استشهاد هذا العدد الكبير وإصابة عدد آخر بجروح في قصف جيش الاحتلال منازل بمحيط المستشفى الذي يقع في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وكانت آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في محيط المستشفى صباح اليوم، وفرضت عليه حصارا من جميع الجهات تحت غطاء ناريّ كثيف. وذكر شهود عيان أن أصوات إطلاق نار وقذائف مدفعية إسرائيلية تسمع في المنطقة المحيطة بالمستشفى.

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وقال حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، إن الوضع داخل المستشفى وحوله كارثي، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من الشهداء والجرحى.

وأضاف أبو صفية أنه لم يتبق أي من الجراحين في المستشفى وأن الإمدادات الطبية على وشك النفاد، وأكد أن الوضع كارثي في شمال غزة خصوصا في محيط المستشفى.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة للجزيرة "لا جرّاح في مستشفى كمال عدوان يمكن له إجراء العمليات الضرورية الاحتلال يرفض منذ 60 يوما إدخال المساعدات إلى شمالي القطاع".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في غزة للجزيرة: إن الوضع في الشمال مروع، حيث تعطلت الخدمات بسبب القصف الإسرائيلي واختراق الرصاص في مستشفى كمال عدوان.

وأضاف المتحدث "شاهد زملاؤنا أطفالا يبحثون عن الغذاء ويجمعون مواد بلاستيكية للتدفئة. حياة الأطفال مهددة ليس بالرصاص والقصف فحسب ولكن بسبب الظروف المتدهورة".

ومستشفى كمال عدوان هو أحد المراكز القليلة المتبقية للخدمات الطبية في المنطقة، وقد تعرض للاستهداف والقصف والمداهمة من قبل جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووضعت إسرائيل خلال الحرب الحالية مستشفيات قطاع غزة ضمن قائمة أهدافها العسكرية بذريعة استخدامها من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، ولكنها لم تقدم أدلة ملموسة، في حين دحضت ذلك تقارير وتحقيقات صحفية دولية.

غارات وتهجير

وأطلقت قوات جيش الاحتلال النار على المواطنين في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون كما استهدفت المستشفى الإندونيسي وسيارات الإسعاف.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر اليوم الجمعة غارة جوية على بيت لاهيا. وأفاد مراسل الجزيرة باندلاع حرائق بعدد من المنازل في مشروع بيت لاهيا إثر قصف إسرائيلي، مشيرا إلى أن جهات محلية أصدرت مناشدات لإنقاذ السكان.

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وأسفرت إحدى الغارات على بيت لاهيا عن استشهاد 15 فلسطينيا، بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أخرج 18 ألف مدني من بيت لاهيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي شمال القطاع أيضا، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين قبيل فجر اليوم الجمعة جراء غارة إسرائيلية على مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي غزة.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت -في وقت مبكر اليوم – منطقة دوار نصار في مخيم جباليا .

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 أدى إلى استشهاد 44 ألفا و612 فلسطينيا على الأقل وإصابة 105 آلاف و834 آخرين.

ومنذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 3 آلاف فلسطيني، وتهجير آخرين نحو مدينة غزة جنوبا.

ورغم النفي الرسمي، فإن مصادر إسرائيلية أقرّت بأن الجيش ينفّذ ما يُعرف بخطة الجنرالات التي تقضي بإفراغ شمالي قطاع غزة من سكانه، كما أن الوزير السابق موشيه يعالون وصف ما يجري هناك بأنه تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.