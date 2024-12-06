قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان وتجبر المرضى على مغادرته

قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مجددا مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة وأجبرت المرضى والجرحى على مغادرته.

وكانت آليات عسكرية إسرائيلية توغلت إلى محيط المستشفى -الذي يقع في بلدة بيت لاهيا- صباح اليوم الجمعة وفرضت عليه حصارا من جميع الجهات تحت غطاء ناري كثيف.

وذكر شهود عيان أن أصوات إطلاق نار وقذائف مدفعية إسرائيلية تسمع في المنطقة المحيطة بالمستشفى.

ومستشفى كمال عدوان هو أحد المراكز القليلة المتبقية للخدمات الطبية في المنطقة، ومنذ أن بدأت إسرائيل عدوانها على غزة كان المستشفى أيضا موقعا للصراع، وزعم الجيش الإسرائيلي أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدمه، ودهمه مرارا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد وضعت إسرائيل خلال الحرب الحالية مستشفيات قطاع غزة ضمن قائمة أهدافها العسكرية بذريعة استخدامها من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، ولكنها لم تقدم أدلة ملموسة، في حين دحضت ذلك تقارير وتحقيقات صحفية دولية.