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عاجل | القناة الـ12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي هاجم مخازن أسلحة كيميائية في سوريا خشية وصول المتمردين إليها

6/12/2024-|آخر تحديث: 6/12/202410:06 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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