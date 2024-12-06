سموتريتش يعلن مصادرة نحو 24 ألف دونم لتوسيع الاستيطان بالضفة

نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إعلانه مصادرة نحو 24 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وتأكيده أنه لن تكون هناك أبدا ما وصفها بدولة إرهابية عربية تهدد وجود إسرائيل.

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن قرار مصادرة الأراضي الفلسطينية سيسمح بتعزيز التخطيط والبناء في مستوطنات الضفة الغربية بشكل غير مسبوق.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن أولى المستوطنات المستفيدة من هذه المصادرة مستوطنة معاليه أدوميم، التي سيتم توسيعها بأكثر من ألفين وستمئة 2600 دونم، ليتم ربطها بمستوطنة كيدار جنوبا على حساب أراضي السكان البدو الفلسطينيين.

وأضافت أن القرار يعد خطوة مهمة جدا لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية بمصادرة عشرات آلاف الدونمات التي لم تكن تعتبر حتى اليوم أراضي دولة.

كم أشارت القناة الـ14 إلى أن مستوطنة يافيت في وادي الأردن نالت النصيب الأكبر، حيث ستتم توسعتها بمساحة إضافية تزيد على 20 ألف دونم.

وأوضحت أن توسيع مستوطنة يافيت يعد توسعا فريدا من نوعه لتطوير الاستيطان في وسط وادي الأردن.

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وأوضحت القناة الإسرائيلية أنه منذ اتفاق أوسلو تم الإعلان عن إجمالي 50 ألف دونم من أراضي الدولة تابعة لإسرائيل، ويشكل الإعلان الجديد نحو نصف مساحة الأراضي المصادرة على مدار كل السنوات الماضية.