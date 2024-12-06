ترامب يرشح سيناتورا جمهوريا سابقا سفيرا لأميركا في الصين

رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس الخميس السيناتور الجمهوري السابق ديفيد بيرديو لشغل منصب سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الصين.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال" إن بيرديو "سيؤدي دورا حاسما في تنفيذ إستراتيجيتي الهادفة إلى الحفاظ على السلام في المنطقة وبناء علاقة عمل مثمرة مع القادة الصينيين"، مشيدا بمسيرته.

وهذا السيناتور السابق (74 عاما) عن ولاية جورجيا في جنوب شرقي الولايات المتحدة هو أحد الجمهوريين الذين دعموا ترامب بشدة عندما رفض الهزيمة في مواجهة خصمه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وخلال عمله في الكونغرس، قاد بيرديو وفدا إلى الصين من "فريق العمل الأميركي الصيني" في مجلس الشيوخ.

ويأتي اختيار بيرديو في وقت توعد فيه ترامب بكين، حتى قبل توليه منصبه في نهاية يناير/كانون الثاني، بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على البضائع الواردة من الصين.

وتتنافس الدولتان خصوصا على الهيمنة التكنولوجية العالمية، وهي مواجهة اشتدت تحديدا خلال ولاية ترامب الأولى في منصبه؛ حين أطلق حربا تجارية مع الصين من المقرر أن تستمر في ولايته الثانية، إذ يأمل الرئيس الجمهوري تشجيع الشركات على إعادة كامل إنتاجها أو جزء منه إلى الولايات المتحدة.