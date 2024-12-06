المعارضة السورية تحث روسيا والصين على دعم إرادة الشعب في التحرير

حثت إدارة الشؤون السياسية في المعارضة السورية المسلحة روسيا والصين على "دعم إرادة الشعب السوري في تحرير بلده" وطمأنت رعايا البلدين في سوريا.

وقالت إدارة الشؤون السياسية في المعارضة السورية -في بيان لها الجمعة- مخاطبة رعايا روسيا والصين "معركتنا ليست ضدكم"، وفق تعبيرها.

وحثت إدارة الشؤون السياسية بالمعارضة روسيا والصين على دعم إرادة الشعب السوري في تحرير بلده.

كما دعت المدنيين في منبج بريف حلب ومحيطها إلى الابتعاد عن المقرات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مضيفة أنها "تؤكد للأهالي من كل القوميات في منبج ومحيطها أنها تناضل لتحرير سوريا وبناء دولة".

وقالت إن "قوات سوريا الديمقراطية استهدفت ظهر الثورة بهجومها على ريف حلب"، بحسب تعبيرها.