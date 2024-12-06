الأردن يغلق المعبر الحدودي مع سوريا وروسيا تحث رعاياها على المغادرة

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية -اليوم الجمعة- إغلاق معبر جابر الحدودي، وهو المنفذ الوحيد لعبور الأشخاص والتجارة مع سوريا.

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية "إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري وذلك بسبب الظروف الأمنية المحيطة" في الجنوب السوري.

وأشار إلى أنه سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة، في حين ستمنع حركة المرور أمام المغادرين إلى الأراضي السورية.

وأكد الفراية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن "الأردن يتابع التطورات الجارية في سوريا، بينما تستمر القوات المسلحة بتأمين الحدود".

وقال مصدر بالجيش السوري لرويترز إن جماعات مسلحة أطلقت النار على معبر نصيب على الجانب السوري مع الأردن.

وأضاف المصدر أن مجموعات مسلحة كانت قد تسللت عبر المعبر هاجمت مواقع للجيش السوري المتمركز هناك. وأفاد بأن عشرات الشاحنات والركاب عالقون الآن بالقرب من المنطقة.

ويرتبط الأردن بجارته الشمالية سوريا عبر حدود برية تمتد الى 375 كيلومترا.

وأغلق معبر جابر عدة مرات منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.

وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع. ووفقا للأمم المتحدة هناك نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن.

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الرعايا الروس

في غضون ذلك، ذكرت وكالة تاس الروسية أن السفارة الروسية في دمشق تحث رعاياها على مغادرة البلاد، مع استمرار تقدم فصائل المعارضة المسلحة نحو حمص وسط البلاد.

وأفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن استقرار الوضع في سوريا ليس بالأمر السهل، ووصف ما يجري بأنه لعبة معقدة يشارك فيها عدد كبير من الأطراف.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تخوض قوات المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام، وفي 29 من الشهر ذاته دخلت مدينة حلب، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب، قبل أن تسيطر الخميس على مدينة حماة.