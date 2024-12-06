الأردن يغلق المعبر الحدودي مع سوريا وروسيا تحث رعاياها على المغادرة

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية اليوم الجمعة إغلاق معبر جابر الحدودي، وهو المنفذ الوحيد لعبور الأشخاص والتجارة مع سوريا.

وقال مصدر بالجيش السوري لرويترز إن جماعات مسلحة أطلقت النار على معبر نصيب على الجانب السوري مع الأردن.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة تاس الروسية أن السفارة الروسية في دمشق تحث رعاياها على مغادرة البلاد، مع استمرار تقدم فصائل المعارضة المسلحة نحو حمص وسط البلاد.

وأفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن استقرار الوضع في سوريا ليس بالأمر السهل، ووصف ما يجري بأنه لعبة معقدة يشارك فيها عدد كبير من الأطراف.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تخوض قوات المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام، وفي 29 من الشهر ذاته دخلت مدينة حلب، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب، قبل أن تسيطر الخميس على مدينة حماة.