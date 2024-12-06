الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين بجباليا وينسف مباني سكنية بالقطاع

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدرسة تؤوي نازحين في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن شهداء وجرحى، كما واصل نسف المباني السكنية، في حين استهدفته المقاومة بعملية جديدة.

فقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين إثر غارة إسرائيلية على مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين في جباليا البلد.

وأظهرت صور عبر منصات التواصل الاجتماعي عناصر من الدفاع المدني يقدمون الإسعافات للمصابين.

وبالتزامن، قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة دوار نصار في مخيم جباليا، كما أطلقت آليات إسرائيلية النار بالتزامن صوب منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

📷 شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال المسيرة ساحة مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي #غزة pic.twitter.com/QG3rEbjuYi — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) December 6, 2024

غارات وتهجير

وفجر اليوم أيضا، نفذت طائرات الاحتلال غارة جديدة على بيت لاهيا التي تقع بدورها شمالي القطاع.

وكان القصف قد تركز أمس الخميس على بيت لاهيا، حيث أسفرت إحدى الغارات عن استشهاد 15 فلسطينيا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أخرج 18 ألف مدني من بيت لاهيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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ومنذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 3 آلاف فلسطيني، وتهجير آخرين نحو مدينة غزة جنوبا.

وعلى الرغم من النفي الرسمي، فإن مصادر إسرائيلية أقرّت بأن الجيش ينفّذ ما يُعرف بخطة الجنرالات التي تقضي بإفراغ شمالي قطاع غزة من سكانه، كما أن الوزير السابق موشيه يعالون وصف ما يجري هناك بأنه تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تسبب القصف في دمار واسع في كل من مخيم جباليا وبيت لاهيا.

وفي تطورات أخرى، استهدفت مدفعية الاحتلال في وقت مبكر اليوم شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وبالتزامن تعرضت المناطق الشرقية للمدينة لقصف مدفعي.

وفي غضون ذلك، نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر اليوم، مباني سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، وفي مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، وفي حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

وكانت مصادر طبية قد قالت للجزيرة إن 36 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر أمس الخميس بينهم 31 شمالي القطاع.

استهداف المستشفيات

وفي إطار العدوان الإسرائيلي المستمر على كل مقومات الحياة في غزة، وثّقت صور خاصة للجزيرة لحظة استهداف مسيرة إسرائيلية مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي المستشفى الإندونيسي الذي يقع شمالي القطاع أيضا، أصيب 3 من الطاقم الطبي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على المستشفى.

وتشهد مستشفيات غزة أوضاعا كارثية، حيث تتعرض للقصف والحصار مع نقص حاد في الوقود والمستلزمات الطبية.

عملية للقسام

في التطورات العسكرية، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الخميس، استهداف قوة راجلة من 50 جنديا بعبوة مضادة للأفراد في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

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كما بثت القسام صورا للكمين الثالث ضمن سلسلة الكمائن المركبة الذي نفذها مقاتلوها ضد جنود الاحتلال وآلياته في حي الجنينة شرق رفح جنوبي القطاع.

وتصاعدت مؤخرا عمليات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على الرغم من اشتداد القصف والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال يوميا بحق المدنيين.

وأقر الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، بمقتل 32 جنديا منذ بدء عملية العسكرية المستمرة شمالي القطاع.