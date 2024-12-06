اشتباكات بمخيم بلاطة وسرايا القدس تبث صورا لاستهداف آليات الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة، فيما بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صورا قالت إنها لتفجير مقاتليها مركبات وآليات للاحتلال، والاشتباك مع جنوده في محاور القتال بجنين.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت قبيل فجر اليوم الجمعة مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة، مشيرة إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

وقالت سرايا القدس-كتيبة نابلس، في بيان على تليغرام، إن مقاتليها يخوضون مع مقاومين آخرين معارك ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة، ويستهدفون قوات المشاة والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة وفق متطلبات وظروف الميدان.

🔴 مشاهد جديدة من الاشتباكات المستمرة بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/0Fxrx1oQLA — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) December 6, 2024

ودهمت قوات الاحتلال مغسلة مركبات خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قصرة جنوب شرق نابلس.

وفي رام الله تحدثت مصادر للجزيرة عن إصابة فتى فلسطيني، مساء الخميس، بنيران قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم الجلزون شمالي المدينة.

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وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي سلم طواقمها في مدينة رام الله فتى مصابا بالرصاص الحي في الفخذ، يبلغ من العمر 16عاما، كان قد أصيب به في مخيم الجلزون، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت على مدخل مخيم الجلزون، بين شبان فلسطينيين والجيش الذي أطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت، ما أسفر عن إصابة الفتى، حيث قام الجيش باحتجازه عدة ساعات، قبل تسليمه للهلال الأحمر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي دير الغصون شمال طولكرم، وأطلقت قنابل إنارة أثناء الاقتحام.

📷 قوات الاحتلال تطلق قنابل إنارة خلال اقتحام بلدة دير الغصون شمال طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/26XLQrJSg3 — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) December 6, 2024

وفي تطور آخر احتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحام بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بالضفة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية شمال الضفة وبلدة الخضر جنوبها.

كما اقتحمت آليات جيش الاحتلال حي الجنان في مدينة البيرة وسط الضفة.

واقتحمت آليات جيش الاحتلال بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة.

سرايا القدس تنشر مشاهد من تفجير جيبات وآليات إسرائيلية في #جنين pic.twitter.com/y89bwTCCbp — تيسير البلبيسي (@Taysirbalbisi) December 5, 2024

تفجير آليات للاحتلال

من جهتها، بثت سرايا القدس صورا قالت إنها لتفجير مقاتليها مركبات وآليات للعدو، والاشتباك مع جنوده في محاور القتال بجنين في الضفة.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن 805 شهداء، ونحو 6450 جريحا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.