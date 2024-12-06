اجتماع ثلاثي بالعراق لبحث التطورات في سوريا

بدأ في العاصمة العراقية بغداد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق وسوريا وإيران لبحث التطورات في سوريا.

وأفادت وزارة الخارجية العراقية بأن وزير الخارجية فؤاد حسين بحث في بغداد مع نظيره السوري بسام صباغ التطورات الأمنية في سوريا وسبل التعاون المشترك.

وأضافت الخارجية العراقية أن الوزيرين شددا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين لتفادي تكرار التجارب السابقة.

وقال حسين إن بغداد تتابع المستجدات في سوريا باهتمام كبير لما لها من تأثير مباشر على أمن المنطقة واستقرارها.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري التطورات الأمنية في سوريا وسبل التعاون المشترك – وزارة الخارجية العراقية https://t.co/o3JrP8kId6 pic.twitter.com/3R6zaMgEAX — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) December 6, 2024

من جهته، قال وزير الخارجية السوري إن التطورات الحالية قد تشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة.

وشدد الوزيران على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين لتفادي تكرار التجارب السابقة والعمل على حماية الأمن الإقليمي، بما يضمن استقرار المنطقة ويخدم المصالح المشتركة.

ويأتي الاجتماع في وقت تخوض فيه فصائل المعارضة السورية المسلحة اشتباكات مع قوات النظام بمناطق متفرقة في سوريا منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتمكنت من السيطرة على محافظة إدلب ومعظم المناطق بمحافظة حلب في شمال البلاد، كما تمكنت أمس الخميس من دخول مدينة حماة وسط البلاد.

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موقف روسي

أما على الجانب الروسي، فقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن درجة المساعدة اللازمة لمواجهة المسلحين في سوريا والقضاء على التهديد تعتمد على تقييم الوضع الراهن في البلاد.

وأضاف بيسكوف أن موسكو تتابع من كثب التطورات في سوريا، مشيرا إلى أن روسيا في تواصل مستمر مع الجانب السوري.

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن استقرار الوضع في سوريا ليس بالأمر السهل، ووصف ما يجري بأنه لعبة معقدة يشارك فيها عدد كبير من الأطراف.

وأضاف أنه تحدث إلى نظيريه التركي والإيراني بشأن التطورات في سوريا، وأن ثلاثتهم اتفقوا على محاولة اللقاء هذا الأسبوع.

وأعرب لافروف عن أمله أن يكون الاجتماع في الدوحة.

وأضاف أن موسكو تود بحث العودة إلى التطبيق الصارم للاتفاقات بشأن منطقة إدلب، كما أعرب عن قلق بلاده العميق بعد ما حدث في حلب وضواحيها.

وقال لافروف إن قواعد اللعبة في سوريا قوامها مساعدة السوريين على التوافق ومنع نزعات الانفصال من أن تصبح أقوى، متهما الولايات المتحدة بدعم ما سماها التوجهات الانفصالية في شرق سوريا.

ونقلت رويترز عن مصدر دبلوماسي تركي اليوم الجمعة أن وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا سيجتمعون في الدوحة غدا لمناقشة التقدم السريع الذي تحرزه المعارضة في سوريا.

الموقف الأميركي

أميركيا، قال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر إن الولايات المتحدة ليست متورطة في ما وصفها بالأحداث في شمال شرقي سوريا، وأضاف أن البنتاغون يعي الآثار المزعزعة للعمليات العسكرية ويدعو إلى خفض التصعيد.

بدوره، قال نائب المندوبة الأميركية بمجلس الأمن الدولي روبرت وود إن واشنطن تراقب من كثب الوضع في حلب وإدلب وتدعو أولئك الذين يسيطرون عليهما أن يحاسبوا من ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشار وود خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي إلى أن الاختبار الحاسم لأي حكومة هو الطريقة التي تعامل بها السكان الأكثر ضعفًا، وفق تعبيره.