وسائل إعلام فلسطينية: اشتباكات بين الأجهزة الأمنية ومقاومين بجنين

ذكرت منصات فلسطينية محلية، اليوم الخميس، أن اشتباكات اندلعت بين أجهزة أمن السلطة ومسلحين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية "إن مقاومين تمكنوا من الاستيلاء على مركبتين تابعتين للأمن الفلسطيني".

وأوضحت أن "الاستيلاء على المركبتين" جاء "ردا على اعتقال السلطة الفلسطينية لمطلوبين" من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

ووصفت المصادر الاشتباكات بأنها "عنيفة"، مشيرة إلى أنها اندلعت بسبب "اعتقال الأجهزة الأمنية لعدد من المطاردين من الاحتلال" في مخيم جنين.

#فيديو | مشاهد متداولة توثق سيطرة كتيبة جنين على مركبتين لأجهزة أمن السلطة احتجاجاً على اعتقالها لمقاومين من مخيم جنين. pic.twitter.com/6pTS0IXLGV — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 5, 2024

وأضافت أن أجهزة أمن السلطة تمركزت على أسطح البنايات في محيط مخيم جنين، وشهدت المنطقة تبادلا لإطلاق النار مع المقاومين.

وقد نشرت منصات إعلامية فلسطينية صورًا لمركبتين تعتليهما مجموعة من المسلحين "أثناء تجوالهم في شوارع جنين".

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه أطراف مخيم جنين pic.twitter.com/WZgA5zrujs — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 5, 2024

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وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة الغربية، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنًا مع الاجتياحات المتواصلة لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين والإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وتتهم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد من تعقيد الوضع في الضفة الغربية.

وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قِبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكتاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.