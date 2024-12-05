أخبار|سوريا

ناشطون يوثقون لحظات استقبال أهالي حماة فصائل المعارضة السورية

فرحة الأهالي بتحرير حماة
ناشطون قالوا إن بعض أهالي حماة استقبلوا المعارضة بالزغاريد (مواقع التواصل)
5/12/2024

نشر ناشطون ومنصات سورية مقاطع مصورة توثق اللحظات الأولى من تفاعل بعض أهالي مدينة حماة بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة اليوم الخميس عليها ضمن عملية "ردع العدوان".

وأظهر مقطع نشره الناشط السوري محمد الفيصل اليوم الخميس، جانبا للحظات الأولى لدخول مدينة حماة واستقبال بعض الأهالي هناك للمعارضة السورية، في حين وثق ناشطون لحظة دخولهم إلى أحياء مدينة حماة.

كما نشر الناشط السوري أحمد القاسم، عبر حسابه على إنستغرام اليوم، مشهدا للحظة سجوده باكيا عند عودته إلى منزله وأرضه في قرية كفرنبودة في ريف حماة بعد غياب دام 13 عاما قائلاً "رجع الحق لصحابه".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت قوات المعارضة السورية -في وقت سابق اليوم- دخول مدينة حماة والسيطرة على أحياء بها، إلى جانب السيطرة على مطار المدينة العسكري ومبنى قيادة الشرطة وإخراج مئات السجناء من السجن المركزي.

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وبعد دخول حماة، قالت إدارة العمليات المشتركة التابعة للمعارضة السورية إن "حمص تترقب قدوم قواتنا"، في حين أفادت وسائل إعلام سورية بتصدي المضادات الأرضية لمسيّرات في أجواء حمص.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تخوض المعارضة السورية اشتباكات مع قوات الجيش السوري بعدة مناطق في البلاد، ونجحت الجمعة في دخول حلب ثاني كبرى مدن سوريا، والسبت بسطت سيطرتها على محافظة إدلب.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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