ناشطون يوثقون لحظات استقبال أهالي حماة فصائل المعارضة السورية

نشر ناشطون ومنصات سورية مقاطع مصورة توثق اللحظات الأولى من تفاعل بعض أهالي مدينة حماة بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة اليوم الخميس عليها ضمن عملية "ردع العدوان".

وأظهر مقطع نشره الناشط السوري محمد الفيصل اليوم الخميس، جانبا للحظات الأولى لدخول مدينة حماة واستقبال بعض الأهالي هناك للمعارضة السورية، في حين وثق ناشطون لحظة دخولهم إلى أحياء مدينة حماة.

بالزغاريد

استقبلتنا أمهاتنا في حماة الفداء وهكذا سيتسقبلنا أهلنا في حمص ودمشق وكل سوريا pic.twitter.com/6HHJ5W0DCy — محمد الفيصل || M . faisal (@mhmdfaisel) December 5, 2024

كما نشر الناشط السوري أحمد القاسم، عبر حسابه على إنستغرام اليوم، مشهدا للحظة سجوده باكيا عند عودته إلى منزله وأرضه في قرية كفرنبودة في ريف حماة بعد غياب دام 13 عاما قائلاً "رجع الحق لصحابه".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت قوات المعارضة السورية -في وقت سابق اليوم- دخول مدينة حماة والسيطرة على أحياء بها، إلى جانب السيطرة على مطار المدينة العسكري ومبنى قيادة الشرطة وإخراج مئات السجناء من السجن المركزي.

صور من داخل مدينة حماة تظهر تجول قوات المعارضة السورية في عدة أحياء بالمدينة وترحيب الأهالي بهم#الأخبار pic.twitter.com/SstNUqjdXY — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 5, 2024

إعلان

وبعد دخول حماة، قالت إدارة العمليات المشتركة التابعة للمعارضة السورية إن "حمص تترقب قدوم قواتنا"، في حين أفادت وسائل إعلام سورية بتصدي المضادات الأرضية لمسيّرات في أجواء حمص.

جولة في حماة عقب سيطرة فصائل المعارضة السورية عليها ضمن عملية #ردع_العدوان #فيديو pic.twitter.com/WDJOL9Cgx3 — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 5, 2024

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تخوض المعارضة السورية اشتباكات مع قوات الجيش السوري بعدة مناطق في البلاد، ونجحت الجمعة في دخول حلب ثاني كبرى مدن سوريا، والسبت بسطت سيطرتها على محافظة إدلب.