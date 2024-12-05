لماذا سقطت حماة بقبضة المعارضة السورية؟ خبير عسكري يجيب

قال الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي إن قوات وزارة الدفاع السورية فشلت في بناء خط دفاعي عن مدينة حماة، مما سرّع من سقوطها بقبضة فصائل المعارضة السورية المسلحة رغم بعد المسافة بينها وبين حلب.

وأوضح الفلاحي -في تحليله للتطورات العسكرية بسوريا- أن هناك حالة من الفوضى والارتباك في صفوف الجيش السوري، مستدلا بترك القوات آليات عسكرية وذهابهم إلى جهات غير معلومة.

ووفق الخبير العسكري، فإن إدامة زخم العمليات من طرف المعارضة السورية المسلحة لم تمنح قوات وزارة الدفاع السورية فرصة لإعادة التوازن مما جعل حالة الارتباك تستمر.

وتعد مدينة حماة مركز محافظة حماة في وسط سوريا، وتقع في منتصف المسافة بين العاصمة دمشق وحلب، وتبعد 90 كيلومترا إلى الشرق من بانياس، وتقارب مساحة المحافظة كلها 9 آلاف كيلومتر.

وتعتبر حماة رابعة أكبر المدن السورية، ويشكل المسلمون الأغلبية الساحقة من السكان وتوجد بها أقلية صغيرة من المسيحيين.

وقال الفلاحي إن حماة تعد بيئة غير صديقة لقوات الجيش السوري، مما سرّع أيضا من انهيار القطاعات العسكرية في ظل شعور الجنود بأن الجميع سيستهدفهم بعمليات، متوقعا تكرار السيناريو ذاته في حمص.

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وأعلنت قوات المعارضة السورية -في وقت سابق اليوم الخميس- دخول مدينة حماة والسيطرة على أحياء بها، إلى جانب السيطرة على مطار المدينة العسكري ومبنى قيادة الشرطة وإخراج مئات السجناء من السجن المركزي.

ورجح الفلاحي خروج قوات وزارة الدفاع السورية من منطقتي الرستن وتلبيسة، متوقعا أن تقدم قوات المعارضة على تأمين القطاعات العسكرية التي ستتقدم على طريق "إم 5".

وأعرب عن قناعته بأن بُعد المسافة بين حلب وحماة "تُمكن الجيش السوري من بناء خط دفاعي"، لكنه استدرك بالقول إن انسحاب قواته تحت النار يمكن أن يتحول إلى هزيمة مع مواصلة قوات المعارضة عمليات المطاردة.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قواتها نفذت "إعادة انتشار وتموضع" خارج مدينة حماة "حفاظا على أرواح المدنيين من أهالي المدينة وعدم زجهم في المعارك"، على حد قولها.

وقالت الوزارة إنها ستواصل "القيام بالواجب الوطني في استعادة المناطق التي دخلتها التنظيمات الإرهابية"، حسب تعبيرها.

وتساءل الخبير العسكري عن مدى قدرة فصائل المعارضة السورية في إدامة الزخم نحو حمص في ظل المساحات الشاسعة التي تفصل بينها وبين حلب وحماة.

وقال الفلاحي إن الاندفاع نحو حمص يعد عاملا حاسما لقطع التواصل بين دمشق ومناطق الساحل، وكذلك يعني الوصول إلى حمص أن مدينة القصير باتت تحت مرمى الاندفاع القادم لقوات المعارضة السورية.

وبعد دخول حماة، قالت إدارة العمليات المشتركة التابعة للمعارضة السورية إن "حمص تترقب قدوم قواتنا"، في حين أفادت وسائل إعلام سورية بتصدي المضادات الأرضية لمسيّرات في أجواء حمص.

ويعتقد الفلاحي أن قوات المعارضة المسلحة مطالبة بالقيام بعملية إعادة تعبئة وتنظيم لقوات جديدة بحيث تستطيع بسط سيطرتها بشكل كامل على المناطق التي تدخلها، إلى جانب تعزيز القوات القتالية لإدامة الزخم باتجاه حمص.

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ويتوقع الخبير العسكري أن تشكل المعارضة السورية حكومة مدنية لإدارة حماة وتشكيل قوات حفظ الأمن الداخلي بالمدينة.

وأقر بأن قوات المعارضة سوف تستفيد من الأسلحة والذخائر التي سيطرت عليها من دبابات وطائرات ومنظومات دفاع جوي ومعامل تصنيع عسكري، لكنه شدد على أن الأمر يحتاج الكثير من الترتيبات.

في المقابل، قال الخبير العسكري إن الجيش السوري يحاول الاستفادة مما تبقى له من إمكانيات وقدرات وموارد لوقف تقدم قوات المعارضة السورية عند خط معين.

وأبدى شكوكه في قدرة قوات وزارة الدفاع السورية في بناء خط دفاعي لوقف زحف المعارضة السورية المسلحة بهذه السرعة والكيفية.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تخوض المعارضة السورية اشتباكات مع قوات الجيش السوري بعدة مناطق في البلاد، ونجحت الجمعة في دخول حلب ثاني كبرى مدن سوريا، والسبت بسطت سيطرتها على محافظة إدلب.