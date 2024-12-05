قوات الاحتلال تقتحم بلدات بالضفة وتعتقل مصابا في مستشفى بنابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الليلة عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت مستشفى داخل مدينة نابلس واعتقلت شابا مصابا بدعوى المشاركة في عملية بالأغوار قبل أشهر.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في وقت مبكر اليوم الخميس مدينة قلقيلية شمالي الضفة. وقالت مصادر فلسطينية إن القوات المقتحمة نشرت قناصين فوق بعض المباني.

وكانت المدينة تعرضت للاقتحام الليلة السابقة وشهدت اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات المتوغلة.

وفي رام الله، قالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم الأمعري بالمدينة بعد اكتشاف قوة خاصة.

🔴 مصادر محلية: جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم الأمعري بمدينة رام الله بعد اكتشاف قوة خاصة pic.twitter.com/kVpMpo8OOS — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) December 4, 2024

كما قالت مصادر للجزيرة إن قوات إسرائيلية اقتحمت في وقت مبكر اليوم الخميس بلدة صوريف شمال الخليل جنوب الضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اعتقل الشاب همام محمد غنايم بعد مداهمة منزله في بلدة صوريف شمال الخليل.

🔴 مشاهد جديدة توثق لحظة اعتقال قوة خاصة إسرائيلية للجريح المقاوم أيمن غنام، من مستشفى العربي التخصصي بمدينة نابلس. pic.twitter.com/vYbItbnSAh — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) December 4, 2024

اقتحام مستشفى

وفي نابلس شمالي الضفة، اقتحمت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء مستشفى العربي التخصصي داخل المدينة، واعتقلت الشاب الفلسطيني أيمن غنام.

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وكان غنام أصيب إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة عقابا بطوباس.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي يتهم الشاب المصاب بالمشاركة في عملية بالأغوار قتل فيها مستوطن وأصيب آخر قبل أشهر.

كما قال ناشطون إن جيش الاحتلال شن حملة مداهمات على منازل المواطنين خلال اقتحام قرية تلفيت جنوب شرق نابلس.

وفي تطور آخر، قالت قناة الأقصى الفضائية إن مستوطنين اقتحموا الليلة بلدة كفل حارس شمال سلفيت في الضفة الغربية برفقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت القناة أن المقتحمين يؤدون طقوسهم التلمودية داخل المقامات الإسلامية في البلدة.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن 805 شهداء، ونحو 6300 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.