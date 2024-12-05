اتفاق قطري بريطاني على تقوية الشراكة ودعم جهود وقف إطلاق النار بغزة

أكدت قطر والمملكة المتحدة على قوة الشراكة التاريخية بينهما، واتفقا على إطار عمل مستقبلي إستراتيجي، إضافة إلى دعم وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أشادت المملكة المتحدة بـ"جهود الوساطة الاستثنائية التي تبذلها قطر على الصعيد العالمي، وأحدثها الاستجابة للصراع في غزة، وإجلاء المواطنين البريطانيين من غزة وأفغانستان".

ووفق بيان مشترك صادر عن الدولتين، اتفق الطرفان على "مضاعفة مبادرة التمويل المشترك للتعاون الإنمائي إلى 100 مليون دولار"، و"استخدام الخبرات المشتركة في دولة قطر والمملكة المتحدة لمواجهة التحديات في التدخلات الإنسانية، ومجالات الصحة العالمية، والتعليم، والبحوث التطبيقية".

وأضاف البيان أن البلدين اتفقا على "استضافة منتدى لتبادل الخبرات في مجال حل النزاعات والوساطة"، إضافة إلى "التنسيق الوثيق بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقرن الأفريقي، والسودان، وبنغلاديش، وسوريا واليمن".

سعدت بلقاء الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا وأعضاء الأسرة الملكية البريطانية في زيارة الدولة إلى المملكة المتحدة الصديقة، والتي مثلت فرصة هامة لمواصلة تعزيز علاقاتنا التاريخية وتطوير شراكتنا الاستراتيجية في مختلف المجالات. وأشيد بالمباحثات المثمرة مع رئيس الوزراء كير ستارمر،… pic.twitter.com/1orufIEWbA — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 5, 2024

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من جهته، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، أن زيارته التي اختتمها إلى المملكة المتحدة مثلت فرصة مهمة لمواصلة تعزيز "العلاقات التاريخية" بين البلدين.

وقال أمير قطر في منشور عبر حسابه بمنصة إكس: "سعدت بلقاء الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا وأعضاء الأسرة الملكية البريطانية في زيارة الدولة إلى المملكة المتحدة الصديقة".

وأكد أن تلك الزيارة "مثلت فرصة هامة لمواصلة تعزيز علاقاتنا التاريخية وتطوير شراكتنا الإستراتيجية في مختلف المجالات".

وأضاف الأمير: "أشيد بالمباحثات المثمرة مع رئيس الوزراء كير ستارمر، التي ستسهم نتائجها في خدمة المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".