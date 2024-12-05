فيديو لشرطة مرور مسلحين بكلاشنكوف في حماة يثير سخرية المتابعين

تفاعل رواد المواقع التواصل مع مقطع فيديو يظهر عناصر شرطة مرور تابعين للحكومة السورية وهم مسلحين ببنادق رشاشة من طراز كلاشينكوف ويقفون أمام مركزهم في مدينة حماة وسط البلاد.

ويظهر في الفيديو الذي بث مساء أمس الأربعاء ضابط في شرطة المرور مع عدد من العناصر وهم يحملون أسلحة كلاشينكوف ويقول المتحدث إنهم لم يغادروا المدينة وجاهزون للدفاع عنها، ونفى ما قال إنها شائعات عن انسحاب قوات النظام أمام هجوم المعارضة السورية.

وجاء الفيديو في وقت تواصل فيه قوات المعارضة السورية هجومها المفاجئ وغير المسبوق في شمال غرب البلاد، حيث حققت خلال أسبوع تقدما كبيرا أكسبها معظم مدينة حلب ثاني أكبر مدن البلاد وعاصمتها الاقتصادية، واستكملت السيطرة على محافظة إدلب المجاورة، كما توغلت في حماة وسيطرت على مناطق ومدن مهمة في محيطها وباتت على تخوم المدينة.

وأثار نشر الفيديو سخرية في مواقع التواصل وتساؤلات عن حالة الانهيار التي يشهدها الجيش السوري والنقص العددي في صفوفه حتى لجأ إلى شرطة المرور غير المدربين للدفاع عن مدينة حماة الإستراتيجية.

ويقول حاتم عبد الوهاب على منصة إكس إن بشار الأسد أمر يائسا بتسليح حتى شرطة المرور في حماة ببنادق كلاشنكوف لوقف هجوم المعارضة على المدينة، ولا يبدو ضباط الشرطة سعداء جدًا بالتطورات، وفق تعبيره.

قبل قليل:

بشار الأسد يأمر بتسليح شرطة المرور في حماه ببنادق AK47 ( كلاشنكوف ) يأساً، وأمرهم بوقف هجوم ( المليشيات المعارضة) على المدينة. لا يبدو ضباط الشرطة سعداء جدًا بالتطورات. pic.twitter.com/nY2Sypdf4f — hatem abdulwahid (@HATEMSALEH58) December 5, 2024

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من جانبه نشر حساب موثق باسم "ردع العدوان" على منصة إكس مقطع الفيديو تحت عبارة "تخيلوا أن هؤلاء الصعاليك من شرطة المرور سيقفون بوجه العصائب الحمراء، هرب الضباط الكبار وتركوهم لمصيرهم".

والعصائب الحمراء هم قوات النخبة والقوة الضاربة لهيئة تحرير الشام التي تقود مع فصائل أخرى معركة "ردع العدوان" التي أطلقتها الأسبوع الماضي في شمال غرب سوريا.

أما حذيفة فسخر بطريقته من مقطع الفيديو وقال إن "الأخبار عظيمة وإن النظام السوري لم يتبق لديه سوى شرطة المرور للتصدي للفصائل المعارضة".

أكيد الأخبار عظيمة مادام بشار ماظل عنده غير شرطة المرور بحماة تتصدى للفصائل🤭🤭 pic.twitter.com/HoBkg05Juv — حذيفة (@Hothifah988) December 5, 2024

بدوره اعتبر ريان المصري مقطع الفيديو محاولة فاشلة من قبل النظام لرفع المعنويات وتساءل "منذ متى كان شرطي المرور يحمل جعبة وبارودة؟".

أما عمر مدنية فيرى أن عناصر شرطة المرور الذي ظهروا في الفيديو من الممكن أن يكونوا صادقين حيث هرب ضباط الجيش ولم يبق سواهم ليدافعوا عن المدينة.

شرطة المرور في حماة يقولون كلها اشاعات ولا يوجد احداً في حماة غيرهم هؤلاء من تركوهم ضباط الاسد وهربوا pic.twitter.com/MsAluC9d2s — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 4, 2024