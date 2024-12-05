الاحتلال يشن غارات مكثفة والمعارك تحتدم شمال غزة

نفذ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس والليلة الماضية قصفا مكثفا على عدة مناطق في غزة، بينما تحتدم المعارك شمالي القطاع.

وشمل القصف غارات جوية وقصفا مدفعيا وإطلاق نار من الزوارق الحربية، وذلك بعد ساعات من مجزرتين ارتكبتهما قوات الاحتلال في منطقة مواصي خان يونس وفي منطقة النفق وسط مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية شنّت فجر اليوم غارات على شمالي القطاع.

تغطية صحفية: نازحون أصيبوا إثر إطلاق جيش الاحتلال النار عليهم أثناء إجبارهم على مغادرة شمال غزة باتجاه مدينة غزة pic.twitter.com/JhRreSVYx2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 4, 2024

وبالتوازي مع ذلك، أطلقت آليات إسرائيلية النار في مخيم جباليا بينما قصفت المدفعية مدينة بيت لاهيا.

وتتواتر عمليات القصف على شمالي قطاع غزة بينما يواصل الجيش الإسرائيلي منذ شهرين عملية عسكرية واسعة أسفرت عن استشهاد أكثر من 3 آلاف فلسطيني وإصابة وتهجير آلاف آخرين.

ونشر ناشطون فلسطينيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لنازحين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء إجبارهم على الخروج من شمالي القطاع باتجاه مدينة غزة.

إعلان

قصف ونسف مبان

وفي تطورات العدوان أيضا، أفادت قناة الأقصى الفضائية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ قبيل فجر اليوم غارة عنيفة على مدينة غزة.

كما أفادت بأن قوات الاحتلال قصفت الأطراف الجنوبية لحيّي الصبرة وتل الهوى جنوبي مدينة غزة.

ووسط القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق تقع شمالي مخيم النصيرات.

وفي تطور آخر، نسف الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم مباني سكنية في محيط ما يعرف بمحور نتساريم الذي يفصل وسط وجنوب قطاع غزة عن شماله.

في غضون ذلك، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه انتشلت الليلة الماضية أطفالا ناجين وجثامين 10 شهداء من منازل تعرضت لقصف إسرائيلي في منطقة النفق بمدينة غزة.

وكان القصف على منطقة النفق أسفر عن مجزرة راح ضحيتها 25 شهيدا، بينهم أطفال ونساء.

كما قال الدفاع المدني إن طواقمه انتشلت 3 شهداء ومصابين من منزل استهدفه الاحتلال في مخيم النصيرات.

وجنوبي القطاع، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار الليلة الماضية قبالة ساحل بحر مدينة خان يونس، بينما تعرضت مناطق أخرى قرب المدية لقصف عنيف، بحسب ناشطين.

وجاء القصف بعد ساعات من المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق نازحين في مواصي خان يونس وأسفرت عن نحو 20 شهيدا، معظمهم أطفال ونساء.

واستهدف القصف خيام نازحين في هذه المنطقة التي يزعم الاحتلال أنها "إنسانية"، وهو ما أدى لاحتراق عدد من النازحين أحياء، حسب مصادر فلسطينية.

معارك الشمال

في التطورات العسكرية، يشهد شمال غزة تصاعدا للمعارك بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الأربعاء أن مقاتليها وسط مخيم جباليا تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين وقتلِهما، فضلا عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع.

إعلان

وفي كل من جباليا وبيت لاهيا، أعلنت الكتائب استهداف 3 دبابات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" وعبوات شواظ.

وقد حصلت الجزيرة على صور للمعارك بين كتائب القسام والجيش الإسرائيلي شرق مخيم جباليا.

بدورها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أن مقاتليها شرق مدينة غزة تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي قرب منطقة الطاقة.

وقالت السرايا إن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور نتساريم.

وفي شرق مدينة رفح جنوبي القطاع، أعلنت سرايا القدس أنها قصف تجمعات جنود الاحتلال وآلياته في حي الجنينة بقذائف الهاون.