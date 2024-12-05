وزارة الإعلام السورية تحذر من نشر مقطع "مفبرك" يعلن تنحي الأسد

حذّرت وزارة الإعلام السورية، اليوم الخميس، من نشر من وصفتها بالتنظيمات الإرهابية مقطعا مفبركا بالذكاء الاصطناعي يعلن تنحي الرئيس بشار الأسد.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها بمنصة إكس، وذلك عقب ساعات من إعلان قوات المعارضة السورية السيطرة على مدينة حماة، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع السورية "إعادة التموضع" لقواتها.

#تحذير

يرجى الانتباه والحذر من نشر التنظيمات الإرهابية لمقطع فيديو مفبرك باستخدام الذكاء الصناعي يعلن عن تنحي السيد الرئيس بشار الأسد. — وزارة الإعلام السورية (@moi_syria1) December 5, 2024

وأوضحت المعارضة السورية المسلحة "تحرير" مطار حماة العسكري، والسيطرة على مبنى قيادة الشرطة في المدينة، إلى جانب إعلان سيطرتها على سجن حماة المركزي وإطلاق سراح سجناء منه وإن "عددا من القادة العسكريين والأمنيين التابعين لنظام الأسد هربوا من المدينة".

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قواتها نفذت "إعادة انتشار وتموضع" خارج مدينة حماة "حفاظا على أرواح المدنيين من أهالي المدينة وعدم زجهم في المعارك"، وإنها إنها ستواصل "القيام بالواجب الوطني في استعادة المناطق التي دخلتها التنظيمات الإرهابية"، حسب تعبيرها.

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كما ذكر بيان وزارة الدفاع أن عددا من جنودها قُتلوا خلال مواجهات مع من وصفتهم بـ"التنظيمات الإرهابية التي هاجمت مدينة حماة من عدة محاور وبأعداد ضخمة مستخدمة كل الوسائط والعتاد العسكري، ومستعينة بالمجموعات الانغماسية".

وبعد دخول حماة اليوم، قالت إدارة العمليات المشتركة التابعة للمعارضة السورية إن "حمص تترقب قدوم قواتنا"، في حين أفادت وسائل إعلام سورية بتصدي المضادات الأرضية لمسيّرات في أجواء حمص.

مشاهد متداولة قال ناشطون إنها لأرتال فصائل المعارضة أثناء استعداداها للتوجه إلى #حمص بعد سيطرتها على مدينة #حماة#فيديو pic.twitter.com/VUOyNgxDdg — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 5, 2024

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تخوض المعارضة السورية اشتباكات مع قوات الجيش السوري بعدة مناطق في البلاد، ونجحت الجمعة في دخول حلب ثاني كبرى مدن سوريا، والسبت بسطت سيطرتها على محافظة إدلب.