اليونيسيف تطلق نداء لجمع نحو 10 مليارات دولار للأطفال ضحايا النزاعات

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) -الأربعاء- نداء لجمع 9.9 مليارات دولار لمساعدة ملايين الأطفال من ضحايا النزاعات والأزمات حول العالم خلال عام 2025.

وحذرت رئيسة المنظمة الأممية كاثرين راسل في بيان من أن "حجم احتياجات الأطفال الإنسانية بلغ مستوى تاريخيا، مع تزايد عدد الأطفال المعنيين يوميا".

وقدرت أن 213 مليون طفل في 146 بلدا ومنطقة سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية خلال عام 2025.

وفي حين تواجه العمليات الإنسانية أزمة تمويل مزمنة، فإن النداء لجمع تبرعات بقيمة 9.9 مليارات دولار لا يغطي سوى جزء من هذه الاحتياجات وسيساعد 109 ملايين طفل.

وتهدف المساعدة بصورة أساسية لضمان وصول الأطفال إلى الرعاية الصحية الأولية ومياه الشرب والتعليم، ورصد سوء التغذية وتأمين الدعم النفسي والوقاية من العنف على أساس الجنس الاجتماعي.

وسيخصص أكثر من مليار دولار من التبرعات لصناديق خاصة بأفغانستان، مما يمثل أكبر دعوة للتبرعات لبلد، يلي ذلك السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضي الفلسطينية ولبنان.

من جانبه، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان المتخصص في الصحة الجنسية والإنجابية، نداء لجمع تبرعات بقيمة 1.4 مليار دولار لمساعدة 45 مليون امرأة وفتاة في 57 بلدا.

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وشددت الوكالة -التي تنشر بصورة خاصة قابلات في المناطق التي تحتاج النساء فيها إليهن- على الحاجات العاجلة لـ11 مليون امرأة سيحملن في 2025.

وعلقت رئيسة الصندوق ناتاليا كانيم أنه في كل منطقة نزاع وكارثة، تواجه النساء والفتيات مخاطر جسيمة تهدد حياتهن ورفاههن ووصولهن إلى خدمات أساسية.

وتابعت "معا يمكننا التثبت من أن أي امرأة لن تموت وهي تلد وأن كل امرأة وفتاة ستتمكن من العيش بمأمن من الخطر حتى في أسوأ الظروف".