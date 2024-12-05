البتكوين يتخطى حاجز 100 ألف دولار للمرة الأولى

صعدت عملة بتكوين الرقمية أكثر من 5% الخميس ليتخطى سعرها عتبة 100 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بدفع من الآمال المعقودة على قُرب عودة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والتوقّعات بإقراره تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات المشفّرة.

وبلغ سعر البتكوين مستوى قياسيا جديدا عند 102 ألف و888 دولارا في التعاملات الآسيوية المبكرة، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان ترامب عن توجهه لتخفيف الرقابة التنظيمية على صناعة العملات الرقمية وأنه سيعيّن فور توليّه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني المحامي الجمهوري بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيسا لهيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصات.

وبول أتكينز الذي كان مفوضا في هذه الهيئة بين 2002 و2008 في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش، سيخلف بذلك الديمقراطي غاري غينسلر الذي أعلن استقالته في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية.

ويشغل أتكينز حاليا منصب المدير العام لشركة "باتوماك غلوبل بارتنرز" الاستشارية في مجال إدارة المخاطر، كما أنه مستشار لـ"ديجيتال تشامبر"، وهي منظمة تروّج لتكنولوجيا "سلسلة الكتل" التي تعتمد عليها العملات المشفرة.

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وزادت قيمة بتكوين بأكثر من الضعف هذا العام وارتفعت بنحو 45% خلال 4 أسابيع منذ فوز ترامب الساحق في الانتخابات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني والذي صاحبه أيضا انتخاب عدد كبير من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس، في حين زادت قيمة البتكوين منذ بداية العام بنسبة 134%.

وصعد سعر عملة بتكوين من 69 ألفا و374 دولارا في يوم الانتخابات إلى أعلى مستوى له عند 101 ألف و512 دولارا يوم الأربعاء، وذلك بعد عامين فقط من انخفاضها إلى ما دون 17 ألف دولار عقب انهيار منصة التداول "إف تي إكس".

وكان ترامب وصف العملات الرقمية خلال ولايته الأولى بأنها نصب واحتيال، لكنّ موقفه تغيّر بالكامل في هذا الشأن، حتّى إنه أطلق عملته الرقمية الخاصة، متعهّدا جعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبتكوين والعملات الرقمية".

وفي معرض إعلانه عزمه على تعيين أتكينز قال ترامب إنّ الرئيس المقبل لهيئة تنظيم الأسواق المالية "يدرك أنّ الأصول الرقمية ضرورية لجعل أميركا أعظم مما كانت عليه في أي وقت مضى".

ومع ذلك، تهيمن حالة من عدم اليقين على المستقبل، حيث تشهد سوق العملات الرقمية تقلبات كبيرة. وبينما يتوقع البعض استمرار المكاسب، يحذر خبراء آخرون من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع.