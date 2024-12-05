إسرائيل تتحدث عن فرصة لتبادل الأسرى مع حماس وسط "مفاوضات مكثفة"

تحدث مسؤولون إسرائيليون، اليوم الخميس، عن تسارع الجهود السياسية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسط أنباء عن استئناف الوساطة بين الجانبين.

ونقلت القناة الـ12 المحلية عن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قوله إن "هناك الآن مفاوضات مكثفة بشأن صفقة الرهائن".

من جانبه، تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر عن فرصة لإبرام الصفقة، وذلك بعد لقائه نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في مالطا على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال ساعر، في منشور على موقع إكس، إن "إسرائيل ترى فرصة للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن، وهي جادة في نيتها التوصل إلى مثل هذه الصفقة".

"اتصالات متقدمة"

وفي وقت سابق من اليوم، تحدث سياسيون إسرائيليون عن وجود "اتصالات جادة ومتقدمة" لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في إطار ما قالوا إنه مقترح جديد تقدمت به مصر، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية. لكن لم يصدر إعلان رسمي بذلك من القاهرة أو حماس بهذا الشأن.

وشددت حماس مرارا على أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يحقق وقف العدوان على قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم، واتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإفشال جولات المفاوضات عن عمد لمواصلة حرب الإبادة في القطاع.

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وأعلنت الحركة اليوم موافقتها على مقترح مصري لتشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" لإدارة قطاع غزة بعد محادثات أجرتها في القاهرة مع حركة التحرير الوطني (فتح).

من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع -أمس الأربعاء- أن قطر استأنفت دورها وسيطا رئيسيا للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل.

وقال المصدر إن ستيف ويتكوف المبعوث الجديد للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط التقى رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبدء الجهود الدبلوماسية لترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين قبل توليه منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل.